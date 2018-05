Uuring: kutsekoolide õpilased on oma õpingutega väga rahul

"Sedavõrd positiivsed tulemused kinnitavad, et kutsekoolides tehtud uuendused ning investeeringud õppekeskkonda on õppijate poolt hästi vastu võetud," rõõmustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. "Kutsekoolidest on saanud väga oluline koht ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks. Täiskasvanud õppijate arv kutsekoolides on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja nemad on õpingutega väga rahul." Oma koolirõõmu hindas suureks ligi 70 protsenti õppuritest ja vähest koolirõõmu kogeb vaid 8 protsenti õpilastest.

Sel õppeaastal kutsekoolide õpilaste seas läbi viidud rahuloluküsitluste tulemused näitavad, et õppijad on oma õpingutega väga rahul, vahendas BNS.

Oma koolirõõmu hindas suureks ligi 70 protsenti õppuritest ja vähest koolirõõmu kogeb vaid 8 protsenti õpilastest, selgus haridus- ja teadusministeeriumi käivitatud ja sihtasutuse Innove läbi viidud rahuloluküsitlusest.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul kinnitavad sedavõrd positiivsed tulemused, et kutsekoolides tehtud uuendused ning investeeringud õppekeskkonda on õppijate poolt hästi vastu võetud, edastas ministeeriumi pressiesindaja. "Kutsekoolidest on saanud väga oluline koht ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks. Täiskasvanud õppijate arv kutsekoolides on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja nemad on õpingutega väga rahul," ütles Reps.

Uuringu kohaselt ongi õpingutega enam rahul täiskasvanud õppijad ja naised ning need, kel on varasemalt omandatud vähemalt keskharidus ja kes õpivad viienda taseme kutseõppes. Veidi vähem on rahul kutsekeskharidusõppes osalejad.

Koolirõõmu mõõdeti kolme küsimusega: tunnen ennast oma koolis hästi, koolis on huvitav ja enamasti lähen ma kooli hea meelega. Rahulolevamad õpilased andsid parema hinnangu õpetamise ja õppekorralduse kvaliteedile, neil oli parem õppedistsipliin ning õppija enesetõhusus ehk usk, et ta suudab õpingud edukalt lõpetada.

Kutsekoolide rahuloluküsitluses osales 6741 õpilast ja 933 õpetajat 33 õppeasutusest. Kõik küsitluses osalenud kutsekoolid said individuaalse tagasisideraporti oma kooli õpilaste ja õpetajate rahulolu kohta võrreldes Eesti keskmise tulemusega. Pikem analüüs tulemustest valmib ministeeriumis 2018. aasta sügisel.

Ministeeriumi käivitatud rahuloluküsitluste eesmärgiks on saada mitmekülgset tagasisidet kooliõppele. Küsitluse korraldajaks oli Sihtasutus Innove. Sel õppeaastal viiakse esmakordselt läbi riiklikud rahuloluküsitlused lasteaedadest kutsekoolideni.