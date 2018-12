Uuring: mehed rööprähklevad autoroolis naistest kaks korda rohkem

Mehed tegelevad autoroolis kõrvaliste tegevustega ligi kaks korda enam kui naisterahvad. Näiteks söömist ja joomist praktiseerib 46% meestest ja vaid 30% naistest. Samuti kummutas uuring müüdi, nagu naised meigiks ja kohendaks enda soengut autoroolis.

If Kindlustuse tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust selgus, et mehed rööprähklevad ehk tegelevad autoroolis samal ajal mitme tegevusega naistest ligi kaks korda enam, vahendas BNS.

Kõige sagedamini juhib tähelepanu autojuhtimiselt eemale söömine ja joomine: 38 protsenti uuringus osalejatest sööb või joob rooli keerates regulaarselt. Sellele järgneb 33 protsendiga mobiilitelefoniga rääkimine ilma "käed vabad" seadmeta. Mobiiltelefoni ei kasutata roolis vaid helistamiseks: üheksa protsenti vastanutest saadab roolis ka tekstsõnumeid ja viis protsenti surfab nutiseadmega internetis või sotsiaalmeedias, selgus 1000 liikleja küsitlemisest.

Pooled mehed söövad roolis

Uuringust selgus, et mehed tegelevad autoroolis kõrvaliste tegevustega ligi kaks korda enam kui naisterahvad. Näiteks söömist ja joomist praktiseerib 46 protsenti meestest ja vaid 30 protsenti naistest. Telefoniga räägib "käed vabad" seadmeta 42 protsenti meestest, samal ajal naistest teeb seda üksnes 24 protsenti autojuhtidest.

Üllataval kombel tuleb välja ka, et kõige rohkem tegelevad roolis kõrvaliste tegevustega just kõrgema sissetulekuga inimesed, kellest pea pooled söövad ja joovad roolis või räägivad regulaarselt telefoniga.

Autos meikivad naised on müüt

Samuti kummutas uuring müüdi, nagu naised meigiks ja kohendaks enda soengut autoroolis. Uuringu kohaselt teeb seda vaid üks protsent naistest, kes autoga sõidavad. Selgub, et Eesti mehed on roolis naistest edevamadki: nimelt kaks protsenti uuringus osalenud meestest vastas, et sätib autoga sõites enda soengut.

Samasugune uuring viidi läbi ka Lätis ja Leedus. Selgus, et naaberriikides tegeletakse roolis kõrvaliste tegevustega vähem kui Eestis. Leedukad näiteks räägivad autoroolis telefoniga kuue protsendi võrra vähem ja lätlased nelja protsendi võrra vähem kui eestlased.

If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuhi Reet Veilbergi sõnul on vaatamata viimasel ajal tehtud kampaaniatele inimeste teadlikkus endiselt madal. Lisaks roolis mobiiliga lobisemisele on tema sõnul üha kasvavaks probleemiks muutunud niinimetatud nutijoove, kus liikluse jälgimise asemel vaadatakse enda telefoniekraani.

"Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel tõstab roolis mobiiltelefoni kasutamine liiklusõnnetusse sattumise riski ligi neli korda, aeglustades juhi reageerimiskiirust, suutlikkust püsida enda sõidurajal ning võimet hoida õiget pikivahet ees sõitva autoga," ütles Veilberg.