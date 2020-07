Koduehitajate ja -ostjate seas läbi viidud rahvusvaheline uuring näitab, et viimase kümne aasta jooksul on kasvanud millenniumilaste ja vanemate ostjate ostueelistuste erinevused võrreldes varasemaga.

Enim on kasvanud 20-40-aastaste osakaal, kes soovivad soetada kaasaegse kodu kesklinnas ning järjest olulisem on selle vastavus keskkonnasõbralikele tingimustele.

Millennialid on täna 24-38-aastased tarbijad – paljud neist on lähiaastatel ostnud või ostmas alles esimest päris oma kodu. Kui uuringu tulemuste põhjal on viimase kümne aasta jooksul enim muutunud 20-40-aastate ostueelistused, siis seda kinnitab ka Tallinna kinnisvaraarenduste praktika.

Kaamos Kinnisvara Cityzeni ja Grand Gonsiori arenduse projektijuht Louis Lillemaa sõnas, et Tallinna viimaste aastate ostustatistika näitab, et paljud üksi ja kahekesi elavad noored, kes on keskendunud tänases elus karjäärile, valivad esimeseks koduks just kesklinnas paikneva kaasaegse kodu.

"Kesklinna elukoha puhul on määravaks nii logistiliselt mugav asukoht kui ka ümberkaudne infrastruktuur samuti on täna jätkuvas tõusutrendis koduostja teadlikkus, kus hinnatakse üha enam ka hoone keskkonnasõbralikkust ja energiasäästlikkust. Oluliseks lisaväärtuseks kesklinna kodu juures on panipaigad ning hoiuruum, kuhu paigutada jalgrattad," sõnas Lillemaa.

Teise koduna, eriti kui pereliikmeid lisandub, kaaluvad ka millennialid järjest enam kolimist linna äärealadele, kus on hea ühendus kesklinnaga, kuid ka kohalik mugavate lisaväärtustega kogukond: sportimisvõimalused, rõdu või terrass ning ka mänguväljakud ja liikumisalad.

"Nii kinnisvaraturu uuringud kui ka praktika on näidanud, et korteriotsingul üldisemalt on ostja jaoks endiselt kõige olulisemad korteri planeering ja hind ning ostuvalmidus sõltub eelistatavast piirkonnast," lausus Lillemaa ja lisas, et eelkõige eelistab ostja lõppviimistletud korterit, millel oleks rõdu ja võimalusel ka siseõu.

"Valdav enamus kinnisvarahuvilistest hindavad seda, et toad oleksid avarad ning loomulik valgus pääseks tubadesse. Samas ollakse jätkuvalt truud avatud köök-elutuba lahendustele ning valmis selleks, et magamistoad on mõnevõrra väiksemad," võrdles Lillemaa.