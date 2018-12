"Kõige rohkem tahaksid linnaelanikud olla kaasatud tervishoidu ning transporti ja liiklusesse. Vähem huvi tunti ettevõtlusest," rääkis linnapea Taavi Aas tallinlaste rahulolu-uuringu kohta. "Mul on hea meel, et üle poole Tallinna elanikest on rahul kaasarääkimisvõimalustega."

"Kõige rohkem tahaksid linnaelanikud olla kaasatud tervishoidu ning transporti ja liiklusesse. Vähem huvi tunti ettevõtlusest," rääkis linnapea Taavi Aas tallinlaste rahulolu-uuringu kohta. "Mul on hea meel, et üle poole Tallinna elanikest on rahul kaasarääkimisvõimalustega."

"Tallinna arengukava koostamisega olid hästi kursis 10% vastanutest. Enamus olid kursis, et sellised dokumendid on olemas või koostamisel, kuid sisuga kursis ei oldud," selgitas Aas, et siin on teha palju tööd inimeste teadlikkuse tõstmise nimel.

Probleeme üldiselt teenustega pole

Kantar Emori tallinlaste rahulolu-uuringust selgus, et linna ametiasutustega suhelnud tallinlased on nende tööga pea üksmeelselt rahul. Ligi pooled elanikest on viimase aasta jooksul mõne Tallinna linna ametiasutusega suhelnud või linna otseseid teenuseid kasutanud ja probleeme esines sealjuures vaid kahel protsendil vastajaist.

Kasutatuimad teenused on infopäringud ja mitmesugused registreerimised, näiteks spordiklubisse, aadressimuudatused või perekonnaseisu-toimingud. Lubade ja kooskõlastamiste hulgast on kõige enam taotletud parkimisluba.

Otseseid teenuseid tarbivad enim 27-49 aastased tallinlased ja enamasti interneti teel. Enim on linna otseseid teenuseid tarbinud Nõmme elanikud (52%) ja samuti lastega perekonnad.

Kaks protsenti neist, kes teenustega rahule ei jäänud, tõid põhjustena välja kas siiani lahendamata probleemi või siis polnud vastus või otsus meeltmööda.

Enamasti kasutati toiminguiks internetti (59%). Küsitlus näitas, et 80% vastajaist kasutab internetti igapäevaselt, vähemalt kord nädalas 8% ja korra kuus 2%. Kõige aktiivsemad internetikasutajad on 15-26 aastased noored, kes iga päev kasutavad internetti lausa sajaprotsendiliselt.

Kohale minna ei taha

Telefoni teel eelistaks asju ajada viiendik (21%). Ametiasutustesse kohale minek on esimene eelistus 18%-le, aga veidi üle poole (54%) vastanute jaoks on see kõige viimasem variant.

Uuringust selgus ka, et pensionilisa soodustust taotleti suhteliselt võrdselt kas asutuses koha peal või telefoni teel. Eakatele mõeldud toetusi või hüvitisi eelistati samuti nõutada ise kohale tulles. Neid tallinlasi, kes internetti üldse ei kasuta, on küsitluse järgi 9%.

Oluliselt langeb internetikasutus alates 50 eluaastast, jäädes 71% juurde. 65+ ja vanemaist jõuab igapäevaselt internetti 44%, samas üldse ei kasuta internetti neist ligi kolmandik (31%).

Linnakantselei tellitud uuring näitas ka, et linna juhtidest on kõige tuntumad linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart (93%) ja linnapea Taavi Aas (89%). Rahulolu Tallinna linna juhtimise ja juhtidega on jätkuvalt hea ning jäänud eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samaks. Samuti uuriti, kes ja kuidas linna asjades kaasa rääkida sooviks.

Eestlastele ja noorematele pakub rohkem huvi sõna sekka öelda transpordi ja liikluse korralduse teemadel ja seda ennekõike spetsiaalses veebipõhises kaasamisportaalis. Vanemaealistele ja muule rahvusele on tähtsam tervishoid, mille kohta võiks kaasa rääkida kaasamisüritustel. Kõige enam tahaksidki linna asjades sõna sekka öelda 50-64 aastased (71%).

Praeguste kaasamisvõimalustega on rahul veidi üle poole huvilistest. Reaalselt on linna arengukava ja strateegia väljatöötamisel kaasa rääkinud kümnendik elanikest. AS Emor küsitles telefoni teel 830 tallinlast 22. oktoobrist kuni 5. novembrini, vastanud olid 15 ja vanemad. Kogu uuringuga saab peagi tutvuda linna veebilehe kaudu.

Eesti mees kasutab internetti kõige rohkem

Igapäevaste kasutajate hulgas on rohkem mehi kui naisi, uuringu andmeil vastavalt 84% ja 76%. Eestlased kasutavad internetti 86% ja teised rahvused 73%.

Linnaosavalitsuse tööd on hinnanud heaks või väga heaks ligi kolmveerand (74%) vastajatest. Linnavalitsusega on rahul ligi kaks kolmandikku (65%) ja linnavolikoguga 62% valimisõiguslikest tallinlastest.