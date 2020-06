Uuring: pardakaamerat kasutab pea veerand Eesti autojuhtidest

"Näiteks kui tavaliselt põhjustab tagant otsasõidu tagumine autojuht, kes ei hoia piisavalt pikivahet, siis nii mõnigi kord on kaamerapilt tuvastanud vastupidist," tõdes If Kindlustuse ekspertgrupi juht Marion Meius.

Järjest enam on sotsiaalmeedias ja meedias laiemalt näha videoid mitmesugustest ohtlikest olukordadest liikluses. Need videod sünnivad tänu sellele, et inimesed kasutavad autodes aina rohkem kaameraid. Ligi pooled juhid hindavad, et neil on kaamera salvestusest reaalselt kasu olnud – nii selgus If Kindlustuse läbi viidud uuringust.



Salvestavatest videokaameratest on viimastel aastatel korduvalt kasu olnud nii liiklusõnnetuse põhjuste väljaselgitamisel kui ka laiemalt liikluskultuurile tähelepanu tõstmisel. Meiuse sõnul on videokaamerate salvestused aidanud tuvastada õnnetuste põhjustajaid ja ohtlikke autojuhte.



"Alati ei ole avarii tegelike sündmuste põhjust ja järjekorda lihtne välja selgitada, kuid videosalvestused on meid seejuures korduvalt aidanud. Näiteks kui tavaliselt põhjustab tagant otsasõidu tagumine autojuht, kes ei hoia piisavalt pikivahet, siis nii mõnigi kord on kaamerapilt tuvastanud vastupidist. Tänu sellele saab välja selgitada tegeliku põhjustaja, kes kasutas liiga agressiivseid sõiduvõtteid või tekitas lausa tahtlikult avarii. Samuti aitavad kaamerad liiklust distsiplineerida ja õnnetuste arvu vähendada. Usun, et paljud liiklejad, kes ise peavad liikluseeskirjadest kinni, on valmis panustama ka üldisesse liiklusohutusse ja -kultuuri. Pardakaamera oleks üks hea vahend selle eesmärgi saavutamisel," ütles Meius.



Mõne aja pärast kasutavad kaameraid juba pooled juhid



Kui täna kasutab Eestis autodes salvestavaid kaameraid 22% juhtidest, siis 34% vastanutest plaanib kaamera kasutusele võtta. Kõige rohkem kasutatakse salvestavaid kaameraid Ida-Eestis (32% autodest) ja Põhja-Eestis (23%), kõige vähem Lõuna-Eestis, kuid ka seal salvestab kaamerapilti 15% autodest.

Uuringust selgus, et meeste seas on autokaamerad populaarsemad kui naiste hulgas (vastavalt 25 ja 15% kasutajaid). Oma autole ei plaani kaamerat paigaldada ainult kolmandik meestest, naistest hindasid nii pooled.

Ka lõunanaabrid kasutavad autokaameraid samas suurusjärgus. Lätis kasutab seda 20% juhtidest, Leedus on vastav näitaja 23%.



Populaarsus tõuseb, sest salvestavad kaamerad ei maksa palju



Kuna tehnika muutub järjest soodsamaks, ei maksa ka salvestavad kaamerad enam palju. "Juba kuni saja euroga saab autole kaamera, mis salvestab ja kirjutab pidevalt vana materjali üle. Sellise seadme saab paigutada näiteks peegli taha ning teise tagumisele aknale, siis salvestab kaamera pilti nii auto eest kui ka tagant," rääkis Meius.

Osad kaamerad salvestavad liikuvat pilti 24/7, mis tagab parema turvalisuse ka pargitud autole. "Tänu kaamerapildile on võimalik tuvastada ka vandaale või parkivatele sõidukitele kogemata vigastuste tekitajaid. Mõnel kaameral on ka löögiandur, mis säilitab anduri signaalist tuleneva salvestise, mida üle ei kirjutata. Sellisel juhul salvestis säilib ja kui auto kahjustus avastatakse hiljem, saab kaamerasalvestise mälukaardilt välja võtta," lisas Meius.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales 1000 inimest igast riigist.