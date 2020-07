Uuring: rahvas on koroona tõttu kaotamas usaldust valitsustesse

USA-s, mis on suurima nakatumiste ja surmade arvuga riik, on toetus föderaalvalitsusele alates juuni keskpaigast langenud nelja protsendi võrra. Valitsuse tegevusega polnud rahul 44 protsenti vastanutest.

Valitsused on seoses koroonaviiruse pandeemiaga kaotamas rahva usaldust, kuivõrd avalikkus usub laialdaselt, et nakatumiste ja surmade arv on ametlikus statistikast kajastuvast kõrgem, vahendas BNS täna avaldatud uuringut kuue riigi kohta.

USA-s, mis on suurima nakatumiste ja surmade arvuga riik, on toetus föderaalvalitsusele alates juuni keskpaigast langenud nelja protsendi võrra. Valitsuse tegevusega polnud rahul 44 protsenti vastanutest, leiti konsultatsioonifirma Kekst CNC uuringust.

Ühendkuningriigis, kus valitsuse meetmetega oli rahul vaid veidi üle kolmandiku vastanutest, langes toetus kuuga kolme punkti võrra.

Uuring viidi läbi ka Prantsusmaal, Rootsis, Jaapanis ja Saksamaal. "Enamikus riikides oli toetus valitsustele sel kuul languses," öeldi raportis.

Märkimisväärne erand oli Prantsusmaa, kus toetus tõusis kuue protsendipunkti võrra ja rahulolematuid oli 41 protsenti. Prantsusmaa koroonasurmade arv on maailmas seitsmes, kuid riik on koroonapiirangud sisuliselt kaotanud. Viimastel päevadel on nakatumiste arv aga taas tõusul olnud ja kehtestatud on maskikandmise kohustus.

Rootsi, mis võttis koroonaga tegelemisel vastuolulise leebe lähenemise ja kus ohvrite arv on naaberriikidest kõrgem, on toetus peaministrile langenud seitsmelt protsendilt nulli.

Uuringus osalenud inimesed, keda oli iga riigi kohta tuhat, arvasid üldiselt, et koroonaviirus on levinum ja surmavam kui ametlikud andmed näitavad.

Rootsis ja Ühendkuningriigis arvati, et viirusse on surnud kuus kuni seitse protsenti rahvastikust, ehk umbes sada korda rohkem kui ametlikult teatatud.

Ühendriikides hindasid vastanud suremuseks pea kümnendiku rahvastikust, ehk 200 korda tegelikust arvust rohkem. Sakslaste arust oli suremus teatatust 300 korda suurem.