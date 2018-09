Uuring: Soome eestlased tahavad töötades sealsesse ühiskonda sulanduda

"Eestist tulnud immigrandid rõhutasid tugevalt soovi olla head töötajad ja maksumaksjad, et sellega teenida ära oma koht Soome heaoluühiskonnas," ütles Helsingi Ülikooli sotsiaalteadlane Solle Alho. Samas väljendasid eestlased negatiivset hoiakut ja soovi hoida distantsi teistest rahvustest immigrantide rühmadega, kes nende hinnangul ei vääri sama tasemel sotsiaalteenuseid, kuna ei panusta oma tööga Soome ühiskonda.

Soome elama asunud eestlased püüavad aktiivsete töötajate ja maksumaksjatena saada osaks Soome heaoluühiskonnast, vahendas BNS äsjavalminud uuringut.

"Eestist tulnud immigrandid rõhutasid tugevalt soovi olla head töötajad ja maksumaksjad, et sellega teenida ära oma koht Soome heaoluühiskonnas. See peaks neid nende hinnangul panema võrdsesse positsiooni põlisrahvaga," ütles Helsingi Ülikooli sotsiaalteadlane Solle Alho uudisteagentuurile STT.

Alho küsitles koos Tampere Ülikooli lektori Markku Sippolaga 51 Soomes elavat eestlast, tehes nendega uuringu raames biograafilised süvaintervjuud.

"Küsitletud eestlased hindasid kõrgelt Soome heaoluühiskonda ja võrdlesid seda Eestiga, kus inimesed ei saa riigilt samal tasemel toetust nagu Soomes, kui nad näiteks peaksid töötuks jääma," rääkis Alho.

Küsitlustest ilmnes eestlaste positiivne hoiak Soome heaoluühiskonna institutsioonide ja normide suhtes ning soov saada selle ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeteks. Eestlased olid valmis töötades ja makse makstes Soome ühiskonda panustama ning pidasid selle põhjal õigustatuks saama ka Soome riigi pakutavaid sotsiaalteenuseid. Samuti osalevadd eestlased aktiivselt kohalikes ametiühingutes ning panustavad töötuabifondidesse.

Samas väljendasid eestlased negatiivset hoiakut ja soovi hoida distantsi teistest rahvustest immigrantide rühmadega, kes nende hinnangul ei vääri sama tasemel sotsiaalteenuseid, kuna ei panusta oma tööga Soome ühiskonda. Distants teiste immigrantidega väljendus mõnel juhul ka rassistlikes kommentaarides, kes Soomes elavate eestlaste hinnangul kuritarvitavad kohalikku heaoluüsteemi, tõdesid uuringu läbiviinud teadlased.

"Tänases üha teravnevas immigratsioonidebatis tasub silmas pidada, et eestlastel on Soomes lihtsam ühiskonda sulanduda ning keel omandada. Eestlased ei koge rassismi ja diskrimineerimist samal viisil nagu mitmed teised immigrantide rahvusrühmad. Samal ajal oli inimestel, keda me intervjueerisime, vähe arusaamist, miks mõned immigrantide rühmad on sagedamini tööta ning miks neil on raskem ühiskonda integreeruda," rääkis Alho.

Uuringu kokkuvõtteks rõhutasid Soome teadlased, et riiki saabunud eestlaste peamine motiiv oli saada osaks Soome heaoluühiskonnast, omandada niinimetatud sotsiaalne kodakondsus ning töötades ja makse makstes nad ise ka panustavad selle toimimisse. "Me soovime rõhutada, et ehkki eestlased hindavad turvalisust, mida pakub Soome heaoluühiskond, ei ole nende siia asumise põhiline motiiv mitte sotsiaaltoetused ja nende nautimine, vaid suhteliselt kõrged palgad ja head töötingimused," ütles Alho. "Meie uuringu kokkuvõttes põhineb eestlaste toetus Soome heaolusüsteemile arusaamises, et riskiolukordades kaitseb Soome ühiskond oma liikmeid paremini," lisas ta.

Alho ja Sippola uuringu tulemusi kajastav artikkel "Estonian Migrants' Aspiration for Social Citizenship in Finland: Embracing the Finnish Welfare State and Distancing from the 'Non-Deserving'" ilmus teadusajakirjas Journal of International Migration and Integration.