Uus Kose–Võõbu teelõik lühendab Tartu maanteed kolme kilomeetri võrra

"Lisaks paremale liikluskeskkonnale võimaldab uus neljarajaline Kose–Võõbu maanteelõik tuua Tallinnat ja Tartut lähemale ning kogu riigil säästa iga aasta miljoneid eurosid liiklusõnnetuste, aja- ja sõidukikuludelt," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Esmakordselt tuleb kasutusele loomatuvastuse süsteem, mis hoiatab autojuhte, kui uluk läheneb maanteele.

Täna avati liiklusele Tallinna–Tartu maantee uus Kose–Võõbu 23-kilomeetrine teelõik, vahendas BNS majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit. Pärast uue, kokku ligi 90 miljonit eurot maksma läinud teelõigu avamist väheneb Tallinna ja Tartu vahemaa kolm kilomeetrit ning senise 184 kilomeetri asemel on see 181 kilomeetrit.

Kui sõita lõigul kiirusega 110 km/h, on ajavõit umbes kuus ning kiirusega 90 km/h, siis umbes kolm minutit. Teelõigul on veel lõpetamata töid ja seoses sellega ei saa kohe sõidukiirust 120 km/h lubada. Kose–Ardu lõik läks maksma 50,7 miljonit ja Ardu–Võõbu lõik 38 miljonit eurot. Lõigu maksumus kokku on 88,7 miljonit eurot.

"Võime julgelt öelda, et tegemist on ühe osaga taasiseseisvumisaja suurimast tee ehitusobjektist, mis on nüüd liiklejate kasutada," sõnas maanteeameti peadirektor Priit Sauk. "Oleme oluliselt pööranud tähelepanu sellele, et uus lõik oleks eelkõige ohutu ja turvaline."

Kuna kiirused on suured, siis sellele teelõigule ei ole lubatud aeglaseid sõidukeid, nagu näiteks traktorid ja jalgrattad. Need saavad kasutada vana Tallinna–Tartu maantee lõiku.

Uudne loomatuvastuse süsteem

Selleks, et uus teelõik oleks turvalisem, tuleb esmakordselt kasutusele loomatuvastuse süsteem, mis hoiatab autojuhte, kui uluk läheneb maanteele. Süsteem suudab tuvastada ka väiksemate loomade, näiteks rebaste liikumise, rääkimata põtradest ja metskitsedest. Loomad pääsevad maanteed ületama kolmest samatasandilisest loomade ületuskohast ning nende lähenemise registreerivad spetsiaalsed andurid. Need edastavad info muutuva teabega liiklusmärkidele, mille kaudu piiratakse operatiivselt autode liikumiskiirust.

Lisaks samatasandilistele ulukite läbipääsudele on teelõigule rajatud kaks ökodukti ning väiksemaid läbipääse väikeulukitele, kahepaiksetele ja roomajatele. Kogu teelõigu ulatuses on paigaldatud ulukitarad.

Samuti on mõeldud liiklejatele peatumis- ja puhkamisvajadustele – tee ääres on kolm puhkeala, kus lapsed saavad olla mängualal ja täiskasvanud turgutada end võimlemisalal ning vajadusel kasutada tualette.

Tallinna–Tartu maantee uue 2+2 tee projekti ettevalmistuse ja keskkonnauuringutega alustati üle 20 aasta tagasi. 1999. aastal sai valitsuse korraldusega paika trassi koridor.