Uus-Meremaa sõjavägi määratles kliimamuutused julgeolekuväljakutsena

Raporti hinnangul ootab Vaiksel ookeanil probleeme süvenemine ning tulemas on toidu- ja veenappus, kliimamigratsioonist tingitud maavaidlused ja senisest ohvriterohkemad tormid.

Raporti hinnangul ootab Vaiksel ookeanil probleeme süvenemine ning tulemas on toidu- ja veenappus, kliimamigratsioonist tingitud maavaidlused ja senisest ohvriterohkemad tormid.

Uus-Meremaa sõjavägi (NZDF) määratles neljapäeval kliimamuutused ühena suurematest selle ees seisvatest julgeolekuväljakutsetest, hoiatades, et globaalsele soojenemisele reageerimine paneb selle ressurssidele suure koorma, vahendas BNS.

Kliimamuutuste mõju Uus-Meremaa naabruses asuvatele Vaikse ookeani saartele tõotab tulla sedavõrd äärmuslik, et humanitaarabi osutamine võib piirata sõjaväe võimet täita traditsioonilisi kaitserolle, teatas NZDF kliima mõju sõjaväele analüüsivas raportis.

"Kliimamuutuste tugevneva mõjuga võib Uus-Meremaa sattuda silmitsi samaaegsete operatiivkohustustega, mis võivad panna selle ressurssidele suure koorma ja vähendada valmisolekut teisteks ülesanneteks," seisis raportis.

NZDF on juba etendanud tähtsat rolli Vanuatu ja Fidži suguste saareriikide abistamises hävitavate tsüklonite järel, mille tekkes süüdistatakse inimeste põhjustatud ülemaailmset soojenemist.

Raporti hinnangul ootab Vaiksel ookeanil probleeme süvenemine ning tulemas on toidu- ja veenappus, kliimamigratsioonist tingitud maavaidlused ja senisest ohvriterohkemad tormid.

"Kui kliimamuutuste tagajärjed lõikuvad rea keeruliste keskkonna- ja sotsiaalküsimustega, võivad need anda olulise panuse nii madala intensiivsusega kui ka vägivaldsemale konfliktile," kirjutas NZDF oma hinnangus.

Kliimamuutuste julgeolekualased tagajärjed võimenduvad nõrga valitsemise või korruptsiooniga heitlevates piirkondades, lisati raportis.

Uus-Meremaa kliimamuutuste ministri James Shaw sõnul on sõjaväe roll muutumas. "Nende võitlused tunduvad üha enam hõlmavat äärmuslike ilmanähtuste tagajärgedega võitlemist, mille kohta püüab üha vähem inimesi tänapäeval väita, et need ei ole osa kliimamuutustest," sõnas ta.

Wellington on suurendanud tänavu oma sõjalist kohalolekut Vaikses ookeani piirkonnas osalt vastuseks Hiina suurenevale kohalolekule piirkonnas.

Ehkki NZDF-i raportis Hiinat otsesõnu ei mainita, hoiatatakse selles, et "mõned riigid võivad kasutada suurema mõjuvõimu saavutamise vahendina ära välisabi andmist kliimamuutustest tingitud looduskatastroofide järgselt".