Briti välisminister Boris Johnson usub, et korralduse kasutada närvimürki Inglismaal elava Vene topeltagendi vastu andis Venemaa president Vladimir Putin. "Meie hinnangul on ülekaalukalt tõenäoline, et tema otsustas suunata närvimürgi Ühendkuningriigi, Euroopa tänavatele esmakordselt pärast Teist maailmasõda."

Briti välisminister Boris Johnson usub, et korralduse kasutada närvimürki Inglismaal elava Vene topeltagendi vastu andis Venemaa president Vladimir Putin. "Meie hinnangul on ülekaalukalt tõenäoline, et tema otsustas suunata närvimürgi Ühendkuningriigi, Euroopa tänavatele esmakordselt pärast Teist maailmasõda."

Briti peaminister Theresa May on öelnud, et Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise eest vastutab "äärmiselt tõenäoliselt" Kreml, vahendas BNS.

Johnson aga astus reedel sammu kaugemale ja süüdistas korralduse andmises otseselt Putinit.

"Meie tüli on Putini Kremliga ja tema otsusega. Meie hinnangul on ülekaalukalt tõenäoline, et tema otsustas suunata närvimürgi Ühendkuningriigi, Euroopa tänavatele esmakordselt pärast Teist maailmasõda," lausus Johnson.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Johnsoni avaldus on "šokeeriv ja andestamatu diplomaatiliste sündsusnõuete rikkumine".

"Oleme öelnud erinevatel tasanditel ja puhkudel, et Venemaal pole selle looga mitte mingit pistmist," rõhutas vastuseks Peskov.