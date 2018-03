Uut sotsiaalkeskust rajades võtab Põhja-Tallinn eeskuju Haaberstist

Põhja-Tallinna valitsuse juhid ja ametnikud külastasid naaberlinnaosa Haaberstit, et tutvuda uuenenud sotsiaalkeskuse tööga. Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul käivad praegu ettevalmistused Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse uuendamiseks ja kogemuste vahetamisest oli kindlasti abi.

"Haaberstis on suur töö ära tehtud – sotsiaalkeskus sai ruume juurde, Neid remonditi põhjalikult ja see andis võimaluse tegevuste laiendamiseks. Teenuste arv ja külastatavuse statistika läks selle tõttu kohe ülespoole. Nähtu on muljetavaldav ja suur aitäh Haabersti sotsiaalkeskuse tööd Põhja-Tallinna kolleegidele tutvustanud linnaosavanemale Marek Jürgensonile ja keskuse juhataja Ruth Ojatalule. Põhja-Tallinnasse uut sotsiaalkeskust rajades arvestame kindlasti Haabersti kogemusega ja püüame teha kõik, et pakkuda ka oma linnaosa elanikele kvaliteetseid ja mugavaid teenuseid," ütles Raimond Kaljulaid.



Praegused Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse ruumid Maleva tänaval on kitsad ja amortiseerunud. Nüüdseks on otsustatud, et keskus kolib Sõle tänavale endise kodakondsus- ja migratsiooniameti hoonesse, mis ehitatakse ümber. Projekteerimistöödki on juba täies hoos.



Oluline on ka see, et lähedal asub Kopli polikliinik, sest sotsiaalkeskust külastavad väga paljud piirkonna eakad ja neil on kindlasti mugavam, kui tervishoiu ja vaba aja teenused asuvad lähestikku. Kopli polikliinikut ootab lähiaastatel samuti uuestisünd, kuna selle asemele kerkib 2020 aasta lõpuks kaasaegne tervisekeskus.