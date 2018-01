Uute autode ostmise kõigi aegade rekordist jäi puudu kõigest 300 autot

Kui möödunud aastal kasvas terve Eesti uute sõiduautode turg 11,1%, siis Peugeot ja Hyundai ametliku esindaja Auto Forte kasv oli lausa 2,5-kordne – 28,5%. Mullu müüdi Eestis kokku 30 607 uut sõiduautot.

Kui kaubikud välja arvata, siis müüdi Eestis 2017. aastal kokku 25 862 uut sõiduautot, mis tähendab eelneva aasta võrreldes, mil müüdi 23 190 sõiduautot, tõusu 11,5%. Kaubikute müük tõusis 4354 masinalt 4745 kaubikuni ehk ligi 9%. "Viimased paar aastat on turu kasv olnud 10% juures ning nüüdne veelgi suurem kasv näitab, et inimeste võimalused muutuvad üha paremaks, kuid ka seda, et üha rohkem hinnatakse uue auto ostmisi eeliseid ja sellega kaasnevat teenindust ning garantiisid," selgitas Auto Forte juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et uusi autosid on Eestis müüdud rohkem ainult aastal 2007, kui kogu müüginumber oli 30 902.

"Autoäris öeldakse, et esimese auto müüb automüüja, aga järgmise juba autoteenindus ja klientide rahulolu," märkis Toonekurg. "See, et Auto Forte suutis eelmise aastaga koguturust veel 2,5 korda kiiremini kasvada on kindlasti tunnustus meie klientidele, partneritele ja ka töötajatele. Lisaks muidugi ka see, et just meie juures on müügis Euroopa Aasta auto tiitlit kandev Peugeot 3008, mille uueks omanikuks sai meie kaudu üle 100 inimese."

Eestis ja Euroopas eelistataksegi jätkuvalt enim just linnamaastureid, millele on aidanud suuresti kaasa autotootjat ise, kes on maasturi mõistet paljuski muutnud. "Tänapäeval on linnamaastur kõrgemaks tõstetud nägusa disainiga ruumikas auto, mitte kohmakas maastikumasin," selgitas Toonekurg. "Seepärast liigub ka eelistus näiteks mahtuniversaal- ja universaalkerega autode kasutamiselt pereautodena juba linnamaasturi kasuks."

Möödunud aasta tõusva trendina on näha ka üha suuremat interneti kasutamist, nagu ka kõikjal mujal kaubanduses. Enne salongi tulekut tehakse juba 90% eeltööst interneti vahendusel ära. Seda näitab ka Auto Forte eelmisel aastal avatud virtuaalsalongi populaarsus, mille abil saab kodust lahkumata autodesse sisse istuda. "Järgnevatel aastatel suunduvad ka autokaubanduses suuremad investeeringud betooni ja klaasi asemel internetti," ennustas Auto Forte juhatuse esimees.

Auto Forte abil leidis möödunud aastal endale omaniku ka Eesti esimene Hyundai Ioniq Elektrik, mis suudab edukalt konkureerida Tesla Model 3-ga ning Auto Forte on ka EV100 raames valmiva filmi "Tõde ja Õigus" suurtoetaja.