Püsivalt või ka ajutiselt ratastooli kasutavad inimesed saavad edaspidi ette tellides kasutada taksoteenust ööpäevaringselt ning uuendusena ei pea ratastoolitaksosid ka enam kaks päeva ette tellima - senise linnaettevõtte asemel on uueks ratastoolitaksoteenuse pakkujaks Tulika Takso.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on linna eesmärk tagada abivajajatele parem ja mugavam transporditeenus ning kahtlemata uued kohandatud sõidukid aitavad sellele kaasa.

"Taksoveoteenust osutab abivajajatele nüüd riigihanke tulemusena AS Tulika Takso, kellega oleme sõlminud taksoveoteenuse osutamise lepingu viieks aastaks, 2024. aasta juuni lõpuni," märkis Beškina.

"Tänavu suvel laiendasime ka abivajajatele sotsiaaltransporditeenuste võimalusi, kehtestades puudega isikutele osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise uued määrad. Taksoveoteenuse kasutamisel on linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kõigi kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot ning omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest."

Hanke võitjaks osutus Tulika Takso, kes hakkab kliente teenindama kolme uue Volkswagen Caddy Maxi sõidukiga, mis on spetsiaalselt kohandatud ratastoolis liikuvate klientide jaoks. Ratastoolitaksosid lisandub jooksvalt ning kevadeks on plaanis teenindada kliente 10 sõidukiga.

"Tallinna linna hanke tingimused eeldasid küll kahe ratastoolitakso pakkumist, kuid otsustasime klientide parema teenindamise huvides alustada esialgu sõite kolme ratastoolitaksoga ja suurendame kevadeks taksode arvu kümneni. Investeerime ratastoolitaksode soetamisse 400 000 eurot," rääkis Tulika Takso juhatuse liige Anne Rebane.

Rebase sõnul on ta kindel, et teenuse järgi on nõudlus ja Tulika suudab tagada oluliselt parema taksoteenuse kättesaadavuse. "Ratastoolis liikuvate inimeste jaoks ei tohiks olla takso tellimine oluliselt erinev või keerukam kui tavataksode tellimine. Päevasel ajal ei tule enam tellida takso 48 tundi ette, nagu varasemalt. Suudame kolme ratastoolitaksoga tagada hea kättesaadavuse vahemikus 7-20, kui on kindlaks kellaajaks vaja kuskil olla, võib alati ka takso igaks juhuks ette tellida. Taksod sõidavad nüüd ka ööpäevaringselt, öiste sõitude jaoks tuleb takso ette tellida. Lisaks hakkame teenindama ka turiste, kes sellist teenust vajavad," rääkis Rebane.

Ratastoolitakso kasutaja saab sõidukisse siseneda tagumisest uksest mööda kaldteed ja istub sõidu ajal enda ratastoolis. "Taksojuht kinnitab ratastooli esiraami külge turvavööd ja sõidutab kliendi ratastooliga autosse. Turvavööd lukustatakse, paigaldatakse ratastooli tagumise raami külge turvavööd, mis on kinnitatud auto põranda külge ja turvavööd lukustatakse. Lõpuks kinnitatakse turvavööga reisija," kirjeldas Rebane ratastoolitaksosse sisenemist.

Kohandatud sõidukite juhid läbivad eelnevalt põhjaliku koolituse - esmaabikoolituse, turvanõuete täitmise koolituse ning puuetega inimeste transpordi eripärasid käsitleva koolituse.

Tallinna linnas on taksoteenuselt soodustust on õigus saada tallinlastel, kes kasutavad ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru või kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon. Soodustust on võimalik kasutada kasutades teenust Tallinnas ja kuni 30 kilomeetri kaugusel linna piirist.

Ratastoolitaksot saab tellida telefonil 612 0030 või e-mailil info@tulika.ee, kuulmispuudega inimesed saavad tellida SMS-iga numbrile 53002728.