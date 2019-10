Sügisese Tallinn Fashion Weeki teine päev näitas naiselikku moodi erinevate disainerite käsitluses. Kogeda sai nii nostalgilist ajaloohõngu, asjalikku tänapäevast argisust kui ka värskeid ideid tulevikuks.

Brand NO.8 uus sügiskollektsioon "Tree of Life" on ühtaegu elegantne, provokatiivne, õrn, müstiline ning naiselik, ühendades klassikalised elemendid modernsusega. Rõhutatud pihtadega siluetid ja musta asemel kasutatud beež baasvärv kombinatsioonis värske lavendlitooni ning põhjamaiste sügislemmikute halli ja verepunasega lõid võluva terviku. Kollektsioonis oli sõna antud kontrastidele – nii materjalide, mustrite kui värvide vahel. Põnevaima materjalina mõjus sealjuures sametine neopreen, mis tõotab olla lisaks luksuslikule välimusele ka väga ilmastikukindel. Aksessuaaridena särasid Ruslan Baginskiy peakatted ning Jamemme ümmargused kotid.

Piret Kuresaar tõi lavale tervikliku kogumi sügismoodi, kust ei puudunud vast küll ükski kaasaja naise riidekappi kuuluv rõivaliik. Omas rütmis said särada kõik sügise värvilemmikud: musta ja halli varjundid, sekka mõni erksama värvisähvatusega. Silmapaistev rõhk oli ka materjalidel – kvaliteetsetest villakangastest õhulise tülli, küütlevate litrite ja kosmiliste läigeteni välja. Piret Kuresaare nime kandva disainrõivaste brändi loojateks on moedisainer Piret Kuresaar ja Hanna Kuresaar, kes peavad oma tugevuseks pikaajalist kogemust disainis, modelleerimises ja tootmises – ning kvaliteedi ja individuaalse lähenemise ühendust oli laval nähtust selgesti tunda.



Alexanderling näitas ette terve rea põnevate lõigetega kleite, milles muster-värv ja lõige olid pidevas dialoogis. Läbivaks motiiviks oli looduslikku põrnikaläiget matkiv hologrammisarnane kuma, mida võis näha nii kõrvarõngastel, rihmikkingadel kui seelikutel. Brändi disainer Anu Ling soovib Eestis loodud ning õmmeldud kollektsiooniga võidelda kasvava ja aina odavneva massimoega, nii oli tema loomingus nutikalt ära kasutatud kangajääke, mis andsid lisavolüümi plisseedetailides.



Mammu Couture alustas uut hooaega jõuliselt minimalistliku põhjamaise joonega, millesse on põimitud värvirohkus ning peensusteni viimistletud detailid. Bränd esitles oma esimest mantlite kollektsiooni ning tõi vaatajani puuderjate toonide värskusest pakatavad ja kalliskivitoonide sügavust esile tõstvad sügistalvised rõivakomplektid, millega sobib väärikalt minna kasvõi kontorist teatrisse. Peagi saabuva peohooaja puhul võis näha ka mitmekesist kleidivalikut.



Ivo Nikkolo 25 juubelietendus tõi moelavale läbilõike sügis-talvisest kollektsioonist, eelvaate kevadisele kollektsioonile ning spetsiaalselt moenädala jaoks loodud komplektid. 25. sünnipäeva tähistas moebränd sügis-talvise kollektsiooniga, mis on inspireeritud mägedest ja tippu jõudmisest.

"Kui oled mäe tippu jõudnud, siis valdab sind ühest küljest eufooria ja teisalt rahu. Sellist emotsiooni me uue kollektsiooniga soovimegi anda," ütles Ivo Nikkolo peadisainer ja kollektsiooni juht Britta Laumets. Disainiideedest pakatav kollektsioon tegi juubeliväärilise ülevaate nii moemärgi tänasest päevast kui ka senisest ajaloost, tuues nutikalt välja oma trumbid, mille pärast Ivo Nikkolot armastatakse.

