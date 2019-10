Euroopa Liidu (EL) riigipead ja valitsusjuhid toetasid EL-i ja Ühendkuningriigi vahel neljapäeva hommikul saavutatud väljaastumislepingu kokkulepet ning kiitsid heaks poliitilise deklaratsiooni tulevastest suhetest, edastas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Peaminister Jüri Ratase sõnul kaitseb kokkulepitu Euroopa Liidu kodanike õigusi ning annab kindluse ettevõtjatele.

"Kuigi on väga kurb, et hea partner Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda, on see nende valik. Meie kindel eelistus on, et see toimuks lepinguga ning selle nimel tehti pingutusi ja kompromisse," ütles Ratas.

"Väljaastumislepingus on kaitstud 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid. On oluline, et Iirimaale ei tule maismaapiiri, ning samal ajal on EL-i ühisturg kaitstud ja ettevõtjatele on tagatud võrdne konkurents," sõnas peaminister.

Ratas tõi esile EL-i pealäbirääkija Michel Barnier’, Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri head tööd ja pingutusi kokkuleppe saavutamiseks.

Pärast lahkumislepingu sõlmimist saab peaminister Ratase sõnul alustada tööd tulevastes suhetes kokkuleppimiseks.

"Britid jäävad meie liitlasteks, kellega soovime ehitada lähedast tulevast sõprussuhet. Meie siht on ambitsioonikas vabakaubandusleping, millega on tagatud ka võrdne konkurents meie ettevõtjatele," ütles peaminister.

Euroopa Liit andis lahkumislepingule põhimõttelise heakskiidu ning ootab nüüd järgmist sammu Ühendkuningriigilt, ehk hääletust Ühendkuningriigi parlamendis. Seejärel saab ka Euroopa Liit lepingu ratifitseerimisega edasi liikuda, et see saaks 1. novembril jõustuda.

Hommikul saavutatud kokkuleppe kohaselt jääks Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi tolliterritooriumile, kuid peab järgima kõiki Euroopa Liidu ühisturu ja tolliliidu reegleid. Samuti lepiti kokku, et Põhja-Iirimaa parlament peab andma oma nõusoleku uue korra rakendamiseks nelja aasta möödumisel pärast üleminekuperioodi lõppu ning peab seda regulaarselt kordama.