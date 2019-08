Veel viimaseid päevi saab Mikkeli muuseumis näha kuulsa Gruusia kunstniku Pirosmani – Niko Pirosmanašvili (1862–1918) – maalide näitust. Laupäeval ja pühapäeval, 10. ja 11. augustil toimub näituse finissage, mille raames saab osaleda temaatilistel ekskursioonidel. Näitus jääb külastajatele avatuks 11. augustini.

Pirosmani erandlikku ja lummavat loomingut tuntakse kogu maailmas. Ta on üks neid kunstnikke, kelle elust on saanud legend ja keda on käsitletud nii 20. sajandi avangardi olulise mõjutaja, naivistliku kunsti esindaja kui ka gruusia kunstile alusepanija ja rahvusliku identiteedi sümbolina.

Näitus Mikkeli muuseumis hõlmab kõiki olulisi teemavaldkondi Pirosmani loomingus: linnaelu ja tseremoniaalsed pidustused, eepiline maaelu, natüürmordid, loomade hingestatud kujutised, kaasaegsete ja ajalooliste isikute portreed. Pirosmani maalid eristuvad oma stiili ja maalitehnika poolest, samuti köidab nende siirus ning välise lihtsuse taga peituv sügavus ja tähendusrikkus, mis ühest küljest muutis teosed arusaadavaks lihtrahvast tellijale, teisalt aga mõjus ilmutusena 20. sajandi alguse uuenduslikus kunstis. Näituse juhatab sisse Pirosmani graafiline portree, mille on loonud Pablo Picasso Pariisis 1972. aastal.

Näituse korraldajad on Eesti Kunstimuuseum, Gruusia Rahvuslik Muinsuskaitseamet, Gruusia Rahvuslik Muuseum ja Gruusia Suursaatkond Eestis.

Kuraator: Aleksandra Murre

Kujundaja: Peeter Laurits

Viimased ekskursioonid näitusel

10.08 ja 11.08 kell 16 eesti keeles

10.08 ja 11.08 kell 14 vene keeles

Näituse kataloog „Pirosmani. Üksildase geeniuse maailm“ on näituse finissage’i puhul soodsama hinnaga.