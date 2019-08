Kaitsekoostööst kõneldes kinnitas Ratas, et Eesti hindab kõrgelt Ühendkuningriigi panust Läänemere regioonis kogu NATO julgeoleku tagamisele.

"Ühendkuningriigi kohalolek ulatub Vabadussõja aegadesse, sel suvel olid briti üksused Eestis esindatud nii maal, õhus kui merel. Meie kaitsekoostöö nii Euroopas, aga näiteks ka Afganistanis, NATO missioonil on väga hea näide liitlaste ühtsusest," lausus Ratas.

Peaminister märkis, et Euroopa Liidu jaoks on oluline, et Ühendkuningriigi lahkumine liidust toimuks korrapäraselt kokkulepitud lepingu alusel. Ratas rõhutas tihedate ja lähedaste suhete jätkumise tähtsust ka pärast riigi lahkumist liidust.

"Ühendkuningriik on ja jääb meile lähedaseks partneriks ja sõbraks Euroopas ning oluliseks liitlaseks NATO-s. Meid seovad huvid ja koostöö väga paljudes valdkondades, julgeolekust majandusküsimusteni," lausus Ratas.

Ühendkuningriik on raamriik üle 1000 kaitseväelasega NATO lahingugrupis Tapal. Ühendkuningriigi hävitajad on hetkel Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil. Briti esindajad osalevad ka NATO staabielemendi NFIU ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse töös. Eesti ja Ühendkuningriigi kaitseväelased teenivad koos Afganistanis, NATO missioonil Resolute Support ning teevad koostööd Ühendkuningriigi juhitavas ühendekspeditsiooniväes JEF.

"Saime olulise sõnumi, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ei tähenda lahkumist Euroopast ja meie kahepoolne julgeolekukoostöö jätkub," sõnas Ratas.

Peaminister Johnson kinnitas, et Ühendkuningriigis elavate Eesti kodanike õigused saavad kaitstud ka pärast riigi lahkumist EList.

Peaministrid arutasid veel Eesti ja Ühendkuningriigi koostööd digi- ja küberkaitse vallas ning avaldasid heameelt, et see on tihenenud. Peaminister Johnsonile pakkus suurt huvi koostöö digitaalse tervishoiu valdkonnas.

Ratas kutsus Johnsonit ka septembris Tallinnas toimuvale digitippkohtumisele.

Ratase näol oli tegu esimese Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuhiga, kes Ühendkuningriigi uue peaministriga silmast silma kohtus.