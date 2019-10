VAATA GALERIID! Selgusid tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela võitjad

Tallinn Fashion Weeki avapäev sai särava punkti suurejoonelise Kuldnõela galaga, mille käigus anti üle tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela auhinnad. Loomingulist järjepidevust, kvaliteeti ja ilu silmas pidava Kuldnõela pälvis ehtegeenius ja unelmatelooja Tanel Veenre, särava panuse eest meie moeellu pärjati Hõbenõelaga silmapaistvalt karge ja selge disainikäekirjaga Eve Hanson.

Aasta moesündmus Tallinn Fashion Week sai alguse eile õhtul, mil Kultuurikatlas algas neli päeva kestev moepidu. Seekordse Tallinn Fashion Weeki avalöögiks oli Stuudio 142 loomingulise trio Agne Talu-Vürmeri, Vilve Unti ja Kalle Aasamäe mitmetahuline moeetendus ning seejärel jõudis moepubliku ette Kuldnõela gala.

Seekordse moenädala avanud kolmiketendus pole kokku pandud juhuslikult: Agne Talu-Vürmer, Vilve Unt ja Kalle Aasamäe moodustavad vaatamata eriilmelistele kollektsioonidele loomingulise koosluse Stuudio 142. Agne Talu-Vürmeri esimene päris oma kollektsioon koosnes eksperimentaalsetest meesterõivastest, mille disainimärksõnadeks grungehaldjad, tänavamood ja ootamatud kontrastid, seda kõike särtsakas stilistilises esituses. Vilve Unt vaatas oma "Aprés Ski" nimelise kollektsiooniga tagasi legendaarse Silueti hiilgeaegadesse ning komponeeris mälestuskildudest midagi sootuks uut. Kihiti erinevaid ideid, äratundmisrõõmu pakkuvaid detaile ja põnevaid materjale paista lastes arenes laval nähtu suurte vormide ja sooja katvuse juurest järjest sportlikumas-minimalistlikumas suunas. Kalle Aasamäe Jaapani klassikaliste rõivavormide loogikale toetuva loomingu tõi hillitsetud jaapanlikkuse juurest elurõõmsamasse meeleollu eriliste kangatöötluste kasutamine ja mustrite julge miksimine.

Veenre pälvis ka publiku lemmiku tiitli



Kuldnõela gala raames anti üle tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela auhinnad. Kuldnõela auhinna võitis Tanel Veenre, kes rahva seas tuntud ja armastatud ehtedisainerina pälvis lisaks ka publiku lemmiku tiitli. Taneli harukordne anne leida oma isiklikust võlumaailmast üha uusi, igaüht puudutavaid detaile ja salapäraseid olendeid sai Kuldnõela kollektsiooni luues uue mõõtme. Lisaks Venuse nimelisele ehtekollektsioonile näitas autor esmakordselt moelaval ka sarnastest motiividest inspireeritud rõivad, mille lihtsatel vormidel said keeruliselt komponeeritud mustri- ja värvimängud täie jõuga esile tõusta.



Žüriiliige Urmas Väljaots räägib Tanel Veenre loomingust: "Tanel Veenret on õnnistatud ainukordse multitalendi andega. Murdnud esile fotograafina, tõestades SuperNooval end pulbitseva moemaagina, ajakirjanikuna kütkestanud oma sõnaseadmiskunstiga, hoolitsenud Kunstiakadeemias järelkasvu eest ning paisunud meie ehtekunsti titaaniks. Tema looming pole jäänud galeriiseinu kaunistama, oodates suure karakteriga erakordseid daame, vaid osanud malbelt leida tee iga Eesti naise südamesse ning loonud meie meelele sobivaima ehtevormi. Veenre legendaarsetel kõrvamarjadel on väge rõõmustada sadu kandjaid ning tuhandeid kõrvapaare. Muinasjutuliselt meeldiv, käegakatsutavalt lähedane."



Tänavuse Hõbenõela auhinna, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust meie moeellu, võitis varem kahe Kuldnõela vääriliseks osutunud Eve Hanson. Tema sõnutsi inspireerib teda ilu mistahes avaldumisvormis: inimestes, kohtades ja asjades. Filigraansuseni lihvitud põhjamaise minimalistliku esteetikaga, kuid detailides ülipõneva disainikeele arengut on moehuvilistel olnud võimalik jälgida juba aastaid, ent just nüüd on Eve Hansoni looming saavutanud taas uue taseme.

Värske moesähvatus

Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Eve Hansoni Hõbenõela võitu järgnevalt: "Eve Hanson kuulub Eesti kõige isikupärasemate minimalistide hulka. Tal on äratuntav oma esteetika ja puhas joon, millele ta ei karda lisada ka ootamatusi ning üllatavaid kannapöördeid. Pole juhus, et nii originaalset talenti on varasema loomingu eest pärjatud lausa kahe Kuldnõelaga. Samuti on moelooja teinud säravaid tegusid eri moemärkide taga, ise seejuures nähtamatuks jäädes. Hiljuti käivitatud omanimeline autorikollektsioon kuulub täiuslikult värskete moesähvatuste valdkonda, mille tunnustamiseks Hõbenõela auhind loodud ongi. Midagi uut moes, mis raputab eksperimenteeriva vormi ja kaasaegse avarusega, kuid millest kumab siiski selgelt välja võimeka moetalendi aastatepikkune kogemus ja põhjalikkus."



Kuldnõela žürii koosseisus on Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeajakirjanik), Britta Ratas (Kaubamaja turundusdirektor, lapsehoolduspuhkusel), Filippo Caroti (moefotograaf), Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse professor) ja Aljona Eesmaa (Portail.ee asutaja ja peatoimetaja).



Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele. Kuldnõela tänavused nominendid olid Arina Baranovskaja (kaubamärk Iris Janvier), Kirill Safonov ja Tanel Veenre.



Hõbenõel on aga auhind, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela tänavused nominendid olid Gita Siimpoeg (kaubamärk Gita), Kersti Pohlak (kaubamärk Ennos), Eve Hanson.



Kuldnõela gala tõi publikuni Kaubamaja. Lisaks ihaldatud auhinnale ootab Kuldnõela ja Hõbenõela võitjaid ees luksuslik spaapuhkus Arensburgi hotellis Kuressaares, samuti pärjas võitjaid hinnaliste iPhone'idega Valge Klaar. Publiku lemmik Tanel Veenre sai Kaubamajalt preemiaks 300€ kinkekaardi. Kuldnõela gala meigi eest kandis hoolt Max Factor.



Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.

Tallinn Fashion Weeki programm



Neljapäev 17.10

18.00 Brand no 8, Piret Kuresaar

19.30 Alexanderling, Mammu Couture

21.00 Ivo Nikkolo 25



Reede 18.10

18.00 Trenkan, Raili Nõlvak, August

20.00 Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo



Laupäev 19.10

17.00 Tauri Västrik, Perit Muuga

18.30 Natali Õnnis, NYMF

20.30 Tallinn Dolls