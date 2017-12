Vaata, kui kulukaks võib kujuneda reisil haigestumine

If Kindlustuse reisikindlustuse statistika järgi kannatavad eestimaalased reisidel enim seedeprobleemide, kõrvapõletike ja ülemiste hingamisteede infektsioonide all. Soojamaareisidel on sagedased ka allergiad ja päikesepõletused. Traumadest on kõige levinumad haavad, jalavigastused ja luumurrud. Toome näiteid, kui kulukaks võib kujuneda võõrsil haigestumine.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on reisikindlustuse ostmisel väga tähtis valida meditsiiniabi kindlustussumma, millest piisaks nii arstiabi kui ka erakorralise transpordiga seotud kulude katmiseks.

"Euroopa on Eesti inimese mõtteis turvaline koht, ent ka paljudes Euroopa riikides võib juhtuda, et tervisemure korral on lähim ja kiireim raviasutus erahaigla. See aga tähendab, et raviarve võib hiljem olla ehmatavalt suur. Kõige kulukamad kohad haigestumiseks on siiski Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kus ühe lihtsama operatsiooni maksumuseks võib olla 30 000 eurot," ütles Puna.

Välisriikidesse reisides võib haigus või trauma tabada enim nendes riikides, kuhu kõige rohkem reisitakse. Sellel aastal on If Kindlustuse klientidel reisil olles meditsiinilist abi vaja läinud kõige sagedamini Austraalias, Tais, Türgis, Hispaanias ja Egiptuses.



"Viimase aja suurim Ifi reisikindlustuse kahjuhüvitis ulatus 65 000 euroni, kui klient kukkus jalgrattaga Tais ja sai tõsiseid vigastusi. Tais on heas haiglas ravi hinnaks umbes 1000 eurot päevas. Sooja kliima tõttu tuleb arvestada, et ka väiksemad haavad võivad olla ohtlikud, sest need paranevad seal kaua," ütles Puna.

Haiglaravi võib võõrsil olles maksma minna mitu tuhat eurot ja intensiivravihooldus kümneid tuhandeid eurosid päevas. Paraku ei korva selliseid raviarveid väljaspool Euroopat Eesti Haigekassa, vaid ainult reisikindlustus, mis katab reisil olles haigestumise ja õnnetustega seotud ravikulud ning erakorralised transpordikulud. Ilma kindlustuseta tuleb haigel need summad ise tasuda.



Näited, kui kulukaks on kujunenud võõrsil haigestumine:

⦁ Kaksteistsõrmiksoole operatsioon Mehhikos: 59 000 eurot

⦁ Hüppeliigese murru ravi USA-s: 30 000 eurot

⦁ Südameprobleemide ravi Hispaanias: 25 000 eurot

⦁ Randmeluu murru ravi Tais: 20 000 eurot

⦁ Pimesoole operatsioon Egiptuses: 8 600 eurot

⦁ Sõrmeluu murd ja haiglaravi Itaalias: 3 000 eurot

⦁ Kõhumurede ravi Türgis: 500-600 eurot

"Tihti arvatakse ekslikult, et kui olen kodus alati terve, siis miks peaksin reisil olles haigeks jääma. Võõras keskkonnas võib aga ootamatu trauma või terviserike tabada ka noort ja tervet inimest. Näiteks noorte puhul oleme näinud ettearvamatut pimesoole lõhkemist, mis vajab kohest operatsiooni," lisas Kadri Puna.

2017. aasta esimese 11 kuuga on If Kindlustus hüvitanud kokku 1560 reisikindlustuse kahju summas 622 000 eurot. Neist 56% moodustasid meditsiiniabi hüvitised, ulatudes 348 000 euroni. Keskmine meditsiiniabi juhtumi kahjuhüvitis on 539 eurot. If käsitleb igas kuus keskmiselt 90 meditsiiniabi kahjunõuet 50 riigist.