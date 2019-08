"Esmakordselt viib maratoni rada läbi loomaaia, millest tekkis korraldajatel mõte anda panus loomaaia asukate elutingimuste parandamiseks," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Eesti ja Baltimaade suurim rahvaspordisündmus Tallinna maraton koos Tallinna sügisjooksuga toimub traditsiooniliselt septembri teisel nädalavahetusel, tänavu 6.-8. septembril. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega antakse MTÜ-le Liikuv Eesti Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu ja Nike noortejooksu korraldamiseks luba mõnede Tallinna kesklinna, Põhja-Tallinna ja Haabersti teede osaliseks või täielikuks sulgemiseks.

"Esmakordselt viib maratoni rada läbi Tallinna Loomaaia, millest tekkis korraldajatel mõte anda omapoolne panus loomaaia asukate elutingimuste parandamiseks," ütles Klandorf. "Kuna Tallinna Loomaaial ja Loomaaia Sõprade Seltsil on käsil amuuri tiigrile uue kodu rajamine, otsustasid ka maratoni korraldajad "Tiigrioru" ehitustöid rahaliselt toetada."

Tallinna liikluskorralduse eest vastutava abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vabastatakse Mittetulundusühingu Liikuv Eesti teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest ja ühistranspordiliinide ümbersuunamistega kaasnevate kulude tasumisest. "Kuna tegemist on pika traditsiooniga rahvaspordi üritusega, mis haarab kaasa tuhandeid linlasi lastest kuni pensionealisteni, võtab linn ka liikluse ümberkorraldamise kulud enda kanda," lisas Novikov.

Tallinna ühistranspordi käigus hoidmiseks tuleb jooksuvõistluse ajaks muuta bussiliinide nr 3, 21, 21B, 36, 40, 41, 41B, 50, 59, 72 ja 73 marsruute. Trammiliiklus liinidel nr 1 ja 2 katkestatakse täielikult 7. septembril 2019 kella 16.00-st kuni 19.30-ni, 8. septembril 2019 kella 8.00-st kuni 16.00-ni ning liinidel 3 ja 4 8. septembril 2019 kella 8.00-st kuni 11.00-ni.

Autoliikluse piiramisel kasutatavate ajutiste liikluskorraldusvahendite asukohad on ära märgitud skeemidel, mis asuvad siin.

Esmakordselt on finishijoon Viru väravate vahel

"Tallina Maraton on kasvanud väga suureks spordisündmuseks – see oli möödunud aastal läbi aegade Eesti suurimaks rahvusvaheliseks spordiürituseks," kinnitas Lilliallik."Ka tänavu on prognoositud, et oodata on üle 20 000 osaleja, kus saab esindatud suurusjärgus 60 riiki."

Tallinna Maratoni programm algab reedel, 6. septembri õhtul kell 19 noorte jooksuga."Kuna osalejate arv on lähenemas 50 000, lubatakse jooksjatel kasutada ajutiselt Toompuiesteed."

Laupäeval jätkub programm lastejooksudega kell 11 Hirvepargis."Kindlasti tuleb jälgida ohutust, mistõttu on jooksu ajaks Wismari tänavas liiklus peatatud," ütles Lilliallik. Õhtul kell 17 võtab traditsioonilisest 10 km jooksust osa üle 10 000 osavõtja."Esmakordselt on finishijoon Viru väravate vahel," lisas Lilliallik, et kella 17 ja 19 vahel tuleb olla liikluses kõige tähelepanelikum.

"Pühapäeval ehk maratonipäeval kell 9 hommikul alustavad klassikalise maratoni osalejad 42 km’ga," märkis Lilliallik, et 75 minutit hiljem alustavad poolmaratoni ehk 21,1 km jooksjad. "Ka nende stardid ja finishid on esmakordselt Viru väravate vahel."

Maratoni särgiga toetad Tiigrioru valmimist

Poolmaratoni rada kattub paljuski maratoni rajaga, kuid maratoni rada läheb välja Rocca al Mare kanti."Rada läheb läbi loomaaia territooriumi, tänu millele vähendame liikluse häirimist. Meil on hea meel, et loomaaed soostus meiega koostööd tegema," lisas Lilliallik, et maratoni ametliku särgi müügist saadav tulu läheb Tiigrioru valmimise toetamiseks."Tore, kui ka tiiger Pootsman saab väärikas kohas elada."

"Kuna distants on pikk ja hõivatud on mitu linnaosa, soovitan aegsasti linnaelanikel süveneda liikluskorraldusse, viia end kurssi ja vajadusel konsulteerida korraldajatega. Me püüame leida lahendusi, kui on vaja ületada jooksu ajal teid," palus Lilliallik liiklejate mõistvat suhtumist.

"Praegune mudel on viimase kolme aasta kõige turvalisem ja vettpidavam. Loodan väga, et sadade liiklusreguleerijatega ja abilistega suudame tagada turvalise jooksu. Kindlasti tuleb ummikuid, aga kellaaegade jälgimisel oleks see vähem häirivam," kinnitas Lilliallik. "Kõige pingelisem on Kopli tänav, aga kui kellaegasid ja ümbersõite järgida, ei tohiks lõksu jääda. Ühtlasi oleks mõistlik jalutada linnas ringi ja nautida maratoni melu," lisas Lilliallik, et Vabaduse väljakul toimuvad neil päevil tasuda kontserdid. "Olge rõõmsad ja nautige, et nii rahvusvaheline spordisündmus Eestis toimub."