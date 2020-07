VAATA PILTE! Esimesed biogaasibussid teevad Tallinnas testsõite

"Strateegiline eesmärk on asendada aastaks 2025 kõik tänased diiselbussid keskkonnasõbraliku ja kaasaegse alternatiiviga, millel on standardvarustuses nii konditsioneer kui ka näiteks USB-pistikud ja turvakaamerad. Kindlasti on see samm oluline ka Tallinna pürgimisel 2022 rohelise pealinna tiitlile," märkis TLT AS nõukogu esimees Andrei Novikov.

Tallinnasse jõudsid sel nädalal esimesed kaks biometaanil sõitvat bussi, mis eduka testperioodi läbimisel alustavad liinivedu. Selle kuu jooksul jõuab pealinna veel kümmekond gaasibussi ning sellega algab ettevõtte jaoks uus ajastu ja üleminek keskkonnasõbralikumale ühistranspordile.

TLT AS (Tallinna Linnatranspordi AS) juhatuse liige Otto Popel sõnas, et uute biometaanil sõitvate busside liinile jõudmisel on tegemist viimaste aastate suurima keskkonnasõbraliku uuendusega Tallinna ühistranspordis.

"Esimesed kaks biometaanil sõitvat bussi - liigendbuss ja normaalbuss - teevad pealinnas esialgu testsõite, et saaksime hinnata nende vastavust tellimusele ning hinnata tehnilist valmisolekut igapäevaseks liinitööks," selgitas Popel ja lisas, et kui uued sõidukid vastavad kõikidele nõudmistele ning hankelepingu tingimustele, siis jäävad need testperioodi lõpust kohe ka Tallinnasse.

Popeli sõnul jõuab augustiks Tallinnasse vähemalt kümmekond uut keskkonnasõbralikku gaasibussi ning selle aasta novembriks asendatakse juba 100 kõige vanema generatsiooni ühissõidukit välja uute surugaasil sõitvate bussidega.

"Uute busside kõrvale jäävad järgnevatel aastatel liinile veel vaid senised kõige uuemad euro6 saastenormidele vastavad bussid, mida seni on reisijad ka kõige mugavamaks pidanud," lisas Popel.

TLT juhatuse liige rõhutas, et uute ühissõidukite suurimaks kasuteguriks on kindlasti keskkonnasäästlikkus, kuid ka see, et uueneva bussipargiga hoitakse kokku vana ja kulunud taristu remondi- ja ülalpidamiskuludelt.

Novikovi sõnul on see oluline samm, et täita mitmed eesmärgid. "Ühelt poolt on strateegiline eesmärk asendada aastaks 2025 kõik tänased diiselbussid keskkonnasõbraliku ja kaasaegse alternatiiviga, millel on standardvarustuses nii konditsioneer kui ka näiteks USB-pistikud ja turvakaamerad. Kindlasti on see samm oluline ka Tallinna pürgimisel 2022 rohelise pealinna tiitlile. Me tahame, et pealinna ühistransport oleks veelgi mugavam ja turvalisem reisijate jaoks," ütles Novikov.

Sel aastal jõuavad Tallinnasse kokku 100 keskkonnasõbralikku biogaasil sõitvat bussi.

Tallinna biogaasil sõitvad bussid on toodetud hanke võitnud Poola bussiettevõtte Solaris Bus & Coach poolt.