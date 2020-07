"Usun, et kultuurikeskuse praegune renoveerimine on alles Salme Kultuurikeskuse uue tulemise algus. Majal on tohutult potentsiaali, tegu on vaieldamatult Eesti suurima kultuurikeskusega, mis hõlmab endas enam kui 7000 ruutmeetrit," ütles kultuurikeskuse direktor kt Sten Svetljakov.

2019. aasta oktoobris alustati mahukate rekonstrueerimistöödega, ehitustööde valmimistähtaeg on augusti keskpaigas ja remonditud ruumide sisustamistähtaeg on septembris.

Svetljakovi sõnul on ehitajad kinnitanud, et on oma töödega graafikust ees ja suure tõenäosusega lõpetatakse tööd enne tähtaega. "Liikudes remonditavates ruumides paar kuud tagasi, siis ilma väga hea kujutlusvõimeta oli raske näha, mis ruumides täpselt olema hakkab, kuid tänaseks on ruumid enda püsivad vormid leidnud ja ehitustööd toimuvad pigem viimistluse tasemel. Mul on väga hea meel, et olenemata eriolukorrast on kõik koostööpartnerid suutnud töid õigeaegselt teostada ja lõpetada. Kuna tegu on tavapärasest keerulisema ja spetsiifilisema ehitusobjektiga ja külg külje kõrval töötavad mitmed erinevad ettevõtted – üldehitus, helitehnika paigaldajad, kaameraside mehed, valgustehnika paigaldajad ja paljud teised, siis on ülioluline, et ei tekiks komplikatsioone. Kuna ühe planeeritud töö pikenemine võib häirida ka teiste tööde teostamise graafikut," ütles Svetljakov.

Rekonstrueerimistööde käigus toimub maja tagaosa trepikodade kapitaalremont, III korruse tantsusaali asemele ehitatakse kaks heli- ja valgustehnikaga varustatud blackboxi, olemasoleva teatrisaali lava ehitatakse pikemaks, saali paigaldatakse lisavalgussillad ning teostatakse teisigi vajalikke töid. Tänaseks on lõpetatud juba uue katuse paigaldusega, kuna eelnev katusekate vajas ümbervahetamist. Väiksemamahulisi remonditöid teostatakse ka 0, I ja II korruse ruumides. Kõikide tööde prognoositav maksumus on 4,3 miljonit eurot, millest 2,7 miljonit on ettenähtud ehitustöödeks.

Hoone tehniline seisund paraneb

"Usun, et kultuurikeskuse praegune renoveerimine on alles Salme Kultuurikeskuse uue tulemise algus. Majal on tohutult potentsiaali, tegu on vaieldamatult Eesti suurima kultuurikeskusega, mis hõlmab endas enam kui 7000 ruutmeetrit. Mul on väga hea meel, et järgmised kolm aastat on meil olemas püsirentnik Tallinna Linnateatri näol , usun, et nendelt on võimalik saada kultuurikeskuse jaoks uusi võimalusi ja leiame üheskoos ideid, kuidas kultuurikeskust rohkem avada. Minu ülesanne on töötada välja koostöös kohaliku kogukonna, huvikollektiivide, kultuuriorganisatsioonidega ja tulevaste rentnikega välja Tallinna Salme Kultuurikeskuse visioon, mis oleks kindel ja sobiv kõigile, kuid samas piisavalt paindlik ja aja jooksul muutuv. Visiooni väljatöötamist alustame 2020. aasta sügisest ja eeldatav valmimistähtaeg on 2021. aasta detsember," kirjeldas tulevikuplaane Svetljakov.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk, kes kureerib Tallinna objektide ehitust, ütles, et aastaga tehtud töödega paranes märgitavalt hoone tehniline seisukord, kuid amortiseerunud ja remonti vajavat pinda jääb kultuurikeskusesse veelgi. "Peagi lõppevas esimeses etapis oleme remontimas peamiselt külastajatele nähtavaid ruume, et oleks võimalik alustada sisutegevustega juba modernses majas. Rääkides aga arengutest, siis kultuurikeskuse avatumaks muutmiseks on mitmeid töid veel ees ja Tallinna linn on valmis ka nendesse panustama. Näiteks II etapina on meil juba planeeritud taastada ja uuesti kasutusse võtta kunagi keldrikorrusel asunud kohviku Leelo ruumid," lausus Võrk.

Kohvik Leelo oli 1980-ndate alguses väga menukas ja populaarne kultuuriinimeste kogenemispaik, mis oli tuntud terves Tallinnas. Viimastel aastatel on endise kohviku ruumid olnud kasutuses pigem lao- ja prooviruumidena, seal on oma tegevusi viinud kultuurikeskuse huvikollektiivid. Salme teater on kasutanud ruume väiksemate etenduste esitamiseks.

Põhja-Tallinna linnaosavanema Peeter Järvelaidi sõnul saab rekonstrueerimisest kasu kogu Põhja-Tallinna kogukond. "Kultuurikeskuses toimusid juba varasemalt erinevad lasteaedade ja koolide lõpetamised ning etlemiskonkursid, kuid nüüdsest on võimalik neid viia läbi palju paremates tingimustes," ütles Järvelaid.