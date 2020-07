"Isetehtud leib ja maasuitsusingiga kruubisalat on üks tõeliselt kodune ning eestilik toit, mis täidab kõhtu ja tuletab meelde nostalgilised maitsed," ütles Rimis peakoka ametit pidav Demo Kaev.

Kui grillimise tuhin hakkab mööda minema ning lihast isu täis söödud, võiks katsetada hoopis midagi teistmoodi toitvat ning taimsemat, mis sobib samuti hästi suvisele toidulauale.

"Kuigi vahepeal küpsetasid kõik perenaised hoolega ise leiba, siis tänaseks on paljud naasnud tagasi traditsioonilise poeleiva juurde," sõnas Demo Kaev. "Tegelikult on aga leivategu lihtsamast lihtsam – seda muidugi õige retsepti puhul! Ja kindlasti ei tohi ühtegi tainast kokku segada halvas tujus, see on maitsest kohe tunda! Leivas on palju kiudaineid, mis teevad meie seedimisele head ning loomulikult on üle kõige isetehtud värske leiva maitse!"

Leiva kõrvale soovitab Demo teha täiesti erilise salati – nimelt kaerakruupidest. "Võib-olla paljud noored ei teagi enam, mis see kruup on, kuid meie esiemadel ja -isadel olid kruupidega road alati menüüs. Kruup on näiteks odra, nisu või hirsi lihvitud tera, mida kasutatakse kõige sagedamini suppides, putrudes, ühepajatoitudes," selgitab kokk.

Kuidas teha ise üks lihtne leib?

Vaja läheb:

350g Jahu-Jaani täisetera nisujahu

200g Jahu-Jaani speltajahu (püül)

200g Jahu-Jaani rukkijahu (püül)

2 spl Jahu-Jaani kaerahelbed (kaunistuseks)

50g fariinsuhkurt

65g maltoosat

35g küpsetuspulbrit

50g kanepiseemneid

15g soola

450ml Pilsneri õlut

200ml vett

Võid vormide määrimiseks ja 1-2spl jahu võiga määritud vormide jahustamiseks

Valmistamine:

Määri vormi kõik küljed võiga ilusti kokku ning puista üle korralikult jahuga. Jahuga üle puistamine näitab kohe ära, kas vormid on võiga ühtlaselt kaetud. See aitab pärast leival vormist paremini lahti tulla. Seejärel vii vormid külmikusse jahenema.

Kaalu kokku kõik kuivained ja sega kergelt läbi. Kaalu juurde maltoosa ning hakka lisama vett ja õlut, samal ajal massi kogu aeg segades. Kui vedelikud lisatud, sega leivatainas korralikult läbi (3-4min), et sisse ei jääks ühtegi jahutükki. Kui tainas on korralikult läbi segatud, võta külmikust määritud leivavormid. Jaga leivatainas kahe vormi vahel võrdselt ära. Raputa peale kaunistuseks Jahu-Jaani kaerahelbed ning suru kergelt näpuotsetega leivataigna sisse.

Aseta leivad soojemasse kohta 15-20 minutiks seisma, et taigen saaks vormis tööle hakata. Soojenda ahi 185 kraadini ning aseta leivad ahju 1 tunniks. Kui vaja, võib lõpus tõsta temperatuuri 200 kraadini 5-10 minutiks, et anda leivale kuldpruun koorik, juhul kui seda pole juba tekkinud. Aga pane tähele, et kaerahelbed ei kõrbeks pealt ära!

Toekas kaerakruubisalat aiasaadustega

Vaja läheb:

1 pakk Jahu Jaani kaerakruupi

1 rusikasuurune lihatomat

1 suurem marineeritud kurk või 2 keskmist

1 värsket lühike kurk

5-6 redist

1 peotäis spinatilehti

200g maasuitsusinki

400g maitsestamata jogurtit

1 tl teralist sinepit

Sool/pipar

Valmistamine:

Keeda 1/3 Jahu-Jaani kaerakruubi pakist soolaga maitsestatud vees pehmeks. Nõruta ja jäta jahtuma.

Samal ajal, kui kruubid jahtuvad, valmista ette salati teised komponendid. Lõika sink meelepärasteks kuubikuteks, samamoodi ka lihatomat. Kasutada võib ka erivärvilisi tomateid. Lõika kurkidest poolrattad, redised võib kas viilutada või lõigata 4-6 sektoriks (oleneb suurusest). Sega kõik komponendid läbi ja lisa juurde jahtunud kaerakruubid.

Kastme võib segada kokku eraldi kausis (maitsestamata jogurt, sinep ja sool/pipar). See annab võimaluse sinepiga mängida ning seda vastavalt maitsele vajadusel lisada. Kui kaste on saanud täpselt sobiva maitse, võib kastme lisada teistele komponentidele ning segada korralikult läbi. Lasta salatil seista 20-30 minutit külmikus, et maitsed paremini seguneks. Enne serveerimist lisa salatile peotäis väikseid spinatilehti – see annab juurde värvilisust ja värsket maitset!