VAATA! Tosin kogu perele mõeldud filmisoovitust jõuluajaks

Jõulud lähenevad vääramatu jõuga ning seekord ei langegi kõik vabad päevad nädalavahetusele. Otsisime välja 12 koguperefilmi väikese seiklusliku aktsendi ja romantilise järelmaitsega.

Et pikkade pühade ajal midagi teha oleks, kaevusime reklaamivaba voogedastuskeskkond Viaplay oma videoteeki. Siin see tosin on, varustatud eestikeelsete subtiitritega ning reastatud filmiportaali IMDB hinde järgi:

"Salapärane saar Aldabra" (2015), IMDB hinne 8,0 10st, treiler

Imetle seda muinasjutulist paika, enne kui see jäljetult kaob! Suundume üheskoos ekspeditsioonile India ookeanis asuvale saladuslikule saarele Aldabra, mis on olnud keerulise juurdepääsu tõttu inimmõju eest kaitstud. Sel imekaunil atollil elutsevad elevantkilpkonnad ja maailma suurimad krabilised, lainetes aga ujuvad näljased haid, hiidahvenad, raid ja paljud teised mereasukad. Koos meiega seiklevad Aldabral Elvi, Tory ja Luis.

"Laula" (2016), IMDB hinne 7,1 10st, treiler

Kui meelelahutusäris pädeva koaala Buster Mooni (Matthew McConaughey) teatrit ähvardab sulgemine, korraldab ta lauluvõistluse. See annab kohalikele loomadele võimaluse end teostada. Siga Rosita (Reese Witherspoon) on koduperenaine, kes on loobunud oma teismeliseea unistusest lauljaks saada. Teismeline okassiga Ash (Scarlett Johansson) on punkrokkar alternatiivmuusikat viljelevas bändis. Gorilla Johnnyt (Taron Egerton) veenab ta isa Suur Issi (Peter Serafinowicz) enda eeskujul pangaröövliks hakkama. Kõik need loomad tahavad oma unelmaid täita ja kogu südamest laulda.

"Me ostsime loomaaia" (2011), IMDB hinne 7,1 10st, treiler

Teenekas ajakirjanik Benjamin Mee (Matt Damon) seisab ootamatult elu teelahkmel – temast on üleöö saanud oma kahe lapse üksikhooldaja. Mees tunneb ühel hetkel, et enne kui lained lõplikult üle pea kokku löövad, on vaja kiiremas korras pöörata elus täiesti uus lehekülg. Uus töö, uus kodu, uus kool, uus kõik… Kui Benjamin leiab oma pere jaoks pealtnäha ideaalse elamise, on kinnisvaramaakleril varuks üks väike üllatus. Nimelt kuulub maja juurde ka loomaaed. Olles mõne hetke mõelnud, otsustab Benjamin väljakutse vastu võtta. See ei saa küll kerge olema, aga ei möödu kaua aega, kui loomaaia asukad ühes pühendunud personaliga õpetavad Benjamini taas elust täit rõõmu tundma.

"Baleriin" (2016), IMDB hinne 6,8 10st, treiler

Félicie on on Bretagne’ist pärit noor orb, kel on vaid üks kirg – tantsimine. Ühes parima sõbra Victoriga, kes ihkab suureks leiutajaks saada, kavandab ta pöörase põgenemise orbudekodust Valguse linna Pariisi, kus Eiffeli torni alles ehitatakse! Félicie peab nägema vaeva, nagu ei iial varem, end ületama ja õppima vigadest, kui tahab teha teoks oma metsikuima unistuse ja saada Pariisi ooperiteatris priimabaleriiniks.

"Miss Peregrini kodu ebaharilikele lastele" (2016), IMDB hinne 6,7 10st, treiler

Jake saab jälile saladusele, mis juhatab poisi läbi aegade ja maailmade, ning viib ta salapärasesse paika nimega "Miss Peregrine'i kodu ebaharilikele lastele". Selles müstilises kohas teeb Jake tutvust lastekodu eripäraste asukatega... aga ka selle võimsate vaenlastega.

"Sild" (2015) ja "Sild 2" (2016), IMDB hinne vastavalt 6,7 ja 6,9 10st, treiler

Kaks värsket tudengit, Ryan (Wyatt Nash) ja Molly (Katie Findlay) kohtuvad esimesel koolipäeval ja neist saavad õpingukaaslased. Kohalik raamatupood Sild võtab nende suhte arenedes nende elus tähtsa koha. Teises osas võtab Molly Callens seitse aastat hiljem oma isa korporatsioonis töötamisest puhkuse ja ta sõber Ryan Kelly (Wyatt Nash) naaseb bändi ringreisilt koju. Nad on kuulnud, et nende vana kohtumispaika ning lemmikraamatupoodi nimega Sild ähvardab sulgemisoht. Sõprade Charlie (Ted McGingley) ja Donna Bartonsi (Faith Ford) kodukindlustus on tühistatud pärast seda, kui torm nende maja katusesse augu tekitas. Molly ja Ryan tajuvad vaikimisi armastust ja unistavad sellest, et veedavad ülejäänud elu koos. Kas neid ootab ees ühine tulevik või ei suuda nad oma teist võimalust ära kasutada?

"Trollid" (2016), IMDB hinne 6,5 10st, treiler

Menufilmide "Shrek" ja "Kruudid" loojad toovad teie ette aasta kõige leidlikuma ja naljakama animakomöödia "Trollid". Saate tuttavaks ülevoolavalt optimistlike trollidega, kel on pidevalt laulud suus, ning koomiliselt pessimistlike bergenitega, kes tunnevad elust rõõmu vaid siis, kui on värskelt mõne trolli alla neelanud.

"Põhjapoolus: Jõuludeks avatud" (2015), IMDB hinne 6,5 10st, treiler

Võlujõud, mis võimaldab jõuluvana saanil üle maailma lennata, on kahanemas. Pärast seda, kui Clementine (Bailee Madison) eelmisel aastal jõulud päästa suutis, teeb jõuluvana talle ülesandeks teda veel aidata. Tal on oma võlujõu toetamiseks üle maailma mitmeid jõujaamu. Üks nendest on Northern Lights Mountain Inn - kõrvaline hotell, mis kuulus varem Grace'ile (Anana Rydvald). Nüüd kuulub see edukale ärinaisele Mackenzie Warrenile (Lori Loughlin). Too on pettunud, et sai endale üsna trööstitus olukorras hotelli, ent appi tuleb meistrimehest üksikisa Ian Hanover (Dermot Mulroney). Clementine peab suutma nad jõuluvaimu heaks tegutsema panema, muidu ei saa jõuluvana kogu maailma lastele kinke kätte viia.

"Suur ime" (2012), IMDB hinne 6,5 10st, treiler

Seiklusfilm "Suur ime" pajatab tõsielul põhineva loo väikelinna uudistereporterist ja loomasõbrast vabatahtlikust, kellega liituvad ka maailma rivaalitsevad suurriigid, et päästa koos majesteetlike hallvaalade perekond, kes on põhjapolaaralal kiirelt peale tungiva jää vangistusse jäänud.

"Jääaeg: Kokkupõrge" (2016), IMDB hinne 5,7 10st, treiler

Scrati pidevad katsed oma tammetõru kätte saada viivad selleni, et ta vallandab sündmuste laine, mille tõttu asteroidid Maa suunas tormavad. Kaos sunnib Mannyt, Diegot, Sidi ja nende peresid varjupaika otsima. Seiklushimuline nirk Buck hoiatab neid, et tulemas võib olla massiline väljasuremine. Uut kodu otsides kohtuvad nad mitmete uute tegelastega ja külastavad eksootilisi paiku.

"Peab armastama jõule" (2015), IMDB hinne 5,7 10st, treiler

"Peab armastama jõule" on film Cooperite perekonnast, kus neli põlvkonda sugulasi tuleb kokku iga-aastaseks jõuluõhtu tähistamiseks. Õhtu jooksul pööravad hulk ootamatuid külalisi ja ebatavalisi juhtumeid kogu ürituse pea peale. Üllataval kombel viib see kõik lõpuks tugevate peresidemete ja jõulumeeleolu taasleidmiseni.

Kui eelnevast loetelust midagi ei kõneta, siis võib soovitada sel aastal Viaplay omatoodanguna valminud romantilist koguperedokumentaali "Kamin". Kaks tundi kvaliteetset kaminatuld jõuab autentse halupraksumise saatel igaühe nutiseadmesse ilma, et oleks vaja muretseda küttepuude hankimise, suitsu sisseajamise või korstnapühkija kutsumise pärast. Mugav ja kasulik üheskoos!