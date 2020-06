VAATA VIDEOST: Kuidas taastuvad kriisist veekeskused?

"Eelmise suvega võrreldes on umbes 50-60 protsenti kliente vähem veekeskuses, aga spordiklubis langus nii suur ei ole," kinnitas Reval Sport müügi- ja turundusjuht Helen Partasjuk-Sootla.

Eriolukorra lõpust saati on elu linnapildis jõudsalt taastumas. Kuidas läheb Tallinna suurimatel veekeskustel ja kui palju neid külastatakse võrreldes kriisieelse ajaga?

"Eelmise suvega võrreldes on umbes 50-60 protsenti kliente vähem veekeskuses, aga spordiklubis langus nii suur ei ole," kinnitas Reval Sport müügi- ja turundusjuht Helen Partasjuk-Sootla. "Iga päevaga läheb aina paremaks."

Ta rääkis, et vees olla on turvaline. "Eelkõige tuleb jälgida ja mitte olla külg külje kõrval. On näha, et inimesed ise pelgavad rohkem ja on ettevaatlikumad, aga samas on ka neid, kes on väga julged ja ei karda midagi."

Kalev Spa veekeskuse müügijuhi Meeli Eelmaa sõnul on sealne külastajate arv võrreldes kriisi eelse ajaga langenud poole võrra. Võib eeldada, et osaliselt on langus ka tingitud tavapäratult palavatest juunikuu ilmadest.

Elamus Spa müügiosakonna juhi sõnul on sealsed külastajanumbrid juba taastumas varasemaga sarnasele tasemele. "Õnneks on inimesed aru saanud, et kloorine keskkond on tegelikult päris turvaline," selgitas Elamus Spa müügiosakonna juht Kivisaar-Sander. "Positiivne on see, et tullakse ja tasapisi taastub kliendivoog," lisas Kivisaar-Sander, et külastajate arv on päris lähedale koroona eelsele ajale.

Ta rääkis, et kloorine vesi on turvaline keskkond. "Me oleme kasutusele võtnud kõik meetmed, et kaitsta oma töötajaid ja ka külastajad - igal pool on käte desinfitsaatorid ning ka pindasid puhastatakse pidevalt," kinnitas Kivisaar-Sander.