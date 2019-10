"Nõukaajal kirjutas ajakirjanik nädalas ühe artikli. Sellele keskenduti ja pühenduti. See ongi kõige suurem muutus. Ükskõik millise ajakirjanikuga suhtled, ta mõtted on mujal, suhtled nagu Ansipiga," täheldas teatritegelane Eero Epner konverentsi puhul "30 aastat vaba ajakirjandust Eestis".

"Nõukaajal kirjutas ajakirjanik nädalas ühe artikli. Sellele keskenduti ja pühenduti. See ongi kõige suurem muutus. Ükskõik millise ajakirjanikuga suhtled, ta mõtted on mujal, suhtled nagu Ansipiga," täheldas teatritegelane Eero Epner konverentsi puhul "30 aastat vaba ajakirjandust Eestis".

Konverentsil kanti ette Eero Epneri tekst "Eesti ajakirjandus ja Eesti jalgpall: kumb on kaotanud rohkem". Ettekanne oli pühendatud olukorra kirjeldamisele Eesti meedias.

Avaldame väljavõtteid konverentsi ettekandest:

Kui me võrdleme Eesti ajalehetoimetusi 90ndate alguses, siis mida me praegu näeme, et ebameeldiv vanainimese lõhn on toimetusest väljas. Maailm algab igal hommikul puhtalt lehelt. Pole seoseid, põhjuseid ja tagajärgi.

Erand on ajakirjanike liidu gerontide sektsioon ehk Eesti Ekspressi toimetus. Seal leidub ka toimetusi, kes kohtuvad näost näkku. Ajakirjanikke, kes allikatega kohtuvad on mõned üksikud. Kuidas sai tekkida seosteta ja mäluta Eesti ajakirjandus?

Tsüklis ollakse kogu aeg

Eesti ajakirjandus on nagu õed Sõnajalad: tsüklis ollakse kogu aeg. See on nagu Eesti jalgpallikoondis. Inimesed siiski veel usuvad ajakirjandust. Te usute, et teie tegevus parandab maailma.

Teil on samas null vaba aega. Lõunaks ehk McDonaldsi pihv. Ja see vinninägu, kes pihvi ulatab, teenib rohkem kui teie. Topless-tüübid, kes autot pesulas pesevad, teenivad rohkem kui teie.

Eesti ajakirjanikud peavad olema nagu moosekandid, kellel jalg taob trummi ja suu puhub pilli.

Eesti ajakirjanikud peavad oskama kõike. Õhtu lõpuks on higine ja üksildane olla. Omanike surve: Tõnis Lukas pidanuks Lauluväljakul ütlema, et peatage Linnamäe (Postimehe omanik).

Eesti ajakirjandus on nagu Tartu: kausikujuline ja kõik voolab keskele kokku. Tartu Ülikooli uuringute järgi vastas 95% ajakirjandusest, et ülesanne on anda asju edasi nii, nagu tegelikult on. Lähete koju ja vaatate kasvatamata lapsi – see on nii nagu tegelikult on. Ainult 19% ajakirjanikest arvab, et ajakirjanduse usaldusväärsus on tõusnud.

Mis seal ikka, vähemalt olete endiselt sõltumatud ja suudate esile kutsuda muutusi, isegi kui see muutus on vaid lisanduvad klikid.

Kubits: meil ei uurita asju lõpuni

Suhtekorraldaja ning kultuuridiplomaatia edendaja Meelis Kubits rääkis kommunikatsiooniekspertide ja meedia edukast koostööst. Tänu sellele sai Bonnieri uuriva ajakirjanduse preemia tänaseks meie hulgast lahkunud Anneli Ammas, kes tänu Meelis Kubitsa abile kirjutas eduka loo Eesti raudtee kahtlase taustaga kosilastest.

"Tol ajal tegutsesid Eesti parima valitsuse all töötanud institutsioonid – piirivalvet juhtis Tarmo Kõuts ja kaitsepolitseid Jüri Pihl. Aga mis tegelikult toimis oli ajakirjandus. See võttis üle töö, mida pidanuksid tegema mainitud institutsioonid. Keegi ei soovinud korralikult kontrollida Massey ja Angotti tausta ega selgitada, et tegemist on kahtlaste isikutega ja ühe ja sama inimesega. Raudtee erastamine oli väga kelmikas ja vastuoluline protsess. Otsused, mida Mart Laari valitsus tegi, olid muidu vajalikud. Raudtee erastamisele ei suudetud aga kontsentreeruda. Algasid EL ja NATOga läbirääkimiste algatamine, energiat nõudis Tallinna võimuliidu kooshoidmine, kus Mart Laar pidi võimu kaalukeele, viinaärimees Igor Savenkoviga käima piljardit mängimas. Tähelepanu hajus ära. Meil ei uurita asju lõpuni - nõnda nagu VEB fondi kaasus või Danske rahapesu. Kui asju ei uurita lõpuni, kalduvad nad korduma."