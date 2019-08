VAATA VIDEOT: Ivo Linna andis kontserdi Poolamäe pargis

Täna õhtul andis Tallinnas Kalevi staadioni kõrval asuva Poolamäe pargi laval tasuta kontserdi Ivo Linna.

Kontserdil esitas armastatud laulja oma väga ulatuslikust repertuaarist nii hästi tuntud kui ka vähem teada palasid.

"Oleme Poolamäe pargis teist aastat toimuva suvekontsertide sarja üheks eesmärgiks seadnud muuta see südalinna lähistel asuv park Kesklinna elanike seas populaarseks ajaveetmise kohaks. Võib öelda, et see on ka õnnestunud. Meie suvekontserdid on toonud Poolamäele alati palju publikut," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Suve jooksul on Kesklinna suvekontsertide sarjas astunud samal laval üles Ott Lepland, Liisi Koikson ja Trio Romance. Viimasel sellesuvisel kontserdil laulab Poolamäel 22. augusti õhtul Elina Born. Kontserdid algavad kell 19 ja on tasuta.