VAATA VIDEOT! Ratas: peaksime taastama elektriautode ostmise toetuse

"Kogu võimaluste maht, mis on pandud täna lauale, tähendab rohkem kui kahte miljardit," tutvustas peaminister Jüri Ratas valitsuskabineti arutelu kliimaeesmärkide seadmisel. "Mulle väga sümpatiseerib põhimõte, et taas läheksime elektriautode ostu toetuse suunas."

Ratas ütles, et Eesti kliimaeesmärkide seadmisel tehakse põhimõtteliseid ja suuri otsuseid ning see arutelu veel jätkub valitsuskabinetis.

Peaminister rääkis valitsuse pressikonverentsil, et kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks on palju võimalusi, näiteks ühistranspordi üleviimine biometaanile või elektrile, trammiliikluse arendamine, jalgrattateede rajamine, hoonete soojustamine ning raudtee elektrifitseerimine, mille valitsus on juba otsustanud.

"Meie eesmärk on kujundada Eesti majandus sajandi keskpaigaks konkurentsivõimeliseks, vähese süsinikuheitega majanduseks. See tähendab, et peame tegutsema kohe, sest investeeringud on pikaajalised ja mahukad ning see eeldab kõikide ühiskonnagruppide panustamist," ütles Ratas.

Peaministri sõnul hakkab nende plaanidega tegelema mõne nädala eest moodustatud valitsuse kliima- ja energiakomisjon. "Oluline vahepeatus on ka kindlasti kliimamuutustele keskenduv konverents koostöös Teaduste Akadeemiaga, mida Riigikantselei korraldab," ütles peaminister.

Keskkonnaminister Rene Kokk tutvustas seatud kliimaeesmärke aastaks 2030.

"Võrreldes 1990. aastaga tuleb 2030. aastaks Eestil kasvuhoonegaaside koguheidet vähendada 70%," ütles Kokk. "2017. aastal oli Eesti kasvuhoonegaaside koguheide ligikaudu 19 miljonit tonni, aastaks 2030 peaks see jõudma 12 miljoni tonni tasemele. Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest moodustab suurenergeetika- ja tööstussektori heide 70%. Transpordi-, väikeenergeetika ja põllumajanduse sektorite heide moodustas aastal 2017 ligi 30% Eesti kasvuhoonegaaside heitest, millest veidi alla poole moodustas transport."

Kokk ütles valitsuse pressikonverentsil, et keskkonnaministeeriumis on praegu väljatöötamisel meede, millega plaanitakse toetada nii füüsiliste- kui ka juriidiliste isikute elektriauto soetamist 5000 euroga.

Pressikonverentsil osalesid peaminister Jüri Ratas, keskkonnaminister Rene Kokk ning rahvastikuminister Riina Solman.