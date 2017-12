Vana aasta viimasel päeval antakse Tallinnas Vabaduse Väljakul suur hoog sisse ka Eesti 100 juubeliüritustele. Kuigi neid üritusi on juba üksjagu olnud, algab vana-aasta õhtul suur kulminatsioon, rõhutas Riigikantselei EV 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. "Võtke kaasa sinimustvalge lipp, pange selga soojad riided ja tulge peole!" kutsub ta.

"See, mis 31. detsembril toimuma hakkab, on eriline. Koos üritusel osalejate ja kodudes kaasa elavate inimestega tekitame sellise energia, millega saame vastu võtta kõik eesootavad juubeliaasta sündmused ning kingitused," ütles EV 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

"Koostöös EV100 ja ERRiga toome Tallinna keskväljakule varasemast suurejoonelisema kontserdi, kus esinevad armastatud Eesti artistid ja ka Eesti president oma aastavahetuse kõnega," rõõmustas Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet.

Eesti Rahvusringhääling alustab eriprogrammi Vabaduse väljakult kell 11, varasematest aastatest suurejoonelisem kontsert Tallinna peaväljakul algab kell 21.30. Õhtu tipneb presidendi uusaasta tervituse ja ilutulestikuga.

Peoliste turvalisus kindlates kätes

Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit sõnas, et ürituse nautimisel on oluline selle kindel ja turvaline toimimine, mille eest hoolitsevad politseinikud ja Meeskond Security.

Õhtuses programmis on meeleolukas kontsert, presidendi aastalõpukõne ja ilutulestik. Üritus on tasuta ja sellest teeb ülekande ka Eesti Rahvusringhääling, tuues pidustused kodudesse üle Eesti.

Kontserdil, mis algab Vabaduse väljakul kell kell 21.30 astuvad üles rahva lemmikud, nende seas ka Ivo Linna, Anne Veski, Smilers ja palju noorema põlvkonna artiste. Toimuvat vahendab televaatajatele Margus Saar. Kontserdi ülekanne algab kell 22.00.

Kümneminutilise tuleetenduse südaööl korraldab Hansa Ilutulestikud OÜ.

Riigi 100. sünnipäev toob aastajagu pidusid

Jaanus Rohumaa selgitas, et kuigi aastavahetusel toimub meie riigi juubeli tähistamise oluline sündmus, on sellel aastal juba olnud mitmeid juubeliüritusi. Kõik sai alguse aprillis toimunud rahvamatkaga. Üleskutsed, teeme Eestile kingitusi on muutunud sedavõrd populaarseks, et nendest on sündinud juba üle 1000 ürituse ja on ka 600 kingitust. "Neid tuleb iga päev juurde ja meie programm jääb lahti kogu juubeliperioodiks," lausus Rohumaa.

Ta lisas, et üritused ei lõpe ära juubeliaastaga, vaid kestavad edasi. Ta soovitas kõigil silmas pidada kolme perioodi. Esiteks juubelinädalat, mis algab nädal enne tegelikku sünnipäeva, mis on teatavasti 24. veebruaril. "Me nimetamegi seda sünnipäeva nädalaks, mil on üritused Narvas, Tartus, Pärnus ja muidugi ka Tallinnas, kus kõikjal me jutustame riigi sünnilugu ja näitame kõike seda head, mis meil olemas on." Teine oluline aeg algab Rohumaa sõnul suvel, mil üritused kolivad linnadest välja väiksematesse kohtadesse. See kulmineerub augustis suure sünnipäevanädalaga, mis algab 19. augustil ja lõpeb 27. augustil.

"Siis toimuvad üle Eesti suured üritused, laulupeod nii Peipsi ääres kui Saares. Edasi tuleb palju kontserte, filmide esilinastusi ja teatrietenduste esietendusi, Kõige rohkem toimub paikades, kus tänu kohalikule algatusele sünnib midagi erakordset ja suurt," rääkis Rohumaa.

Välisprogramm 30 riigis

Jätkub välisprogramm, millel on 30 sihtriiki. Tegemist on Eesti ajaloo kõige suurema kultuuriekspordi projektiga. On maailma esiettekandeid nagu helilooja Erki Sven Tüüri teose esiettekanne Tallinnas, seejärel kohe Brüsselis jm.

Lahti aga läheb kõik suurelt vana-aasta õhtul Vabaduse väljakul. "Võtke kaasa sinimustvalge lipp, pange selga soojad riided ja tulge peole!" kutsus Rohumaa kõiki suurest kontserdist ja ilutulestikust osa saama.

.

Kesklinna vanem Svet lisas omalt poolt, et kaasa tuleb võtta hea tuju. "Tulge ühistranspordiga ja ärge võtke kaasa alkoholi ega ilutulestikku" soovitas ta.

Kell 21. 30 suletakse liiklus Vabaduse väljaku ümber ja sealkandis saavad sõita ainult bussid. Maa-alusesse parklasse saab sisse kuni kella kaheksani õhtul. Peale seda saab ainult välja.

Kell 23 alates on ka bussiliiklus Vabaduse väljaku ümbruses ajutiselt seisma pandud.

Rohkem infot liikluskorralduse ja uusaastaöö bussiliikluse kohta leiab Tallinna kodulehelt.