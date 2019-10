Vabadussõja võidusamba kõrval asuv trepp saab uue ilme

Sel reedel, 18. oktoobril alustatakse Tallinna Kesklinnas Vabadussõja võidusamba tagant Harjumäele 20. augusti väljakule viiva trepi hooldusremonditöödega.

"Remondi käigus vahetatakse välja katkised graniitplaadist trepiastmed, korrastatakse trepi vahemademed ja ehitatakse uus peenrapiire," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. Töid teostab Mustamäe Haljastus AS. Tööde kogumaksumus on 12 700 eurot. Ilmaoludest sõltuvalt on kavas tööd lõpetada selle aasta novembrikuu keskpaiku.

Kesklinna vanem on saatnud oktoobri alguses riigihalduse minister Jaak Aabile kirja, kus osutas tähelepanu, et Vabadussõja võidusamba haljastuse hooldus on ebapiisav. Vastuskirjas palus minister ala eest vastutavaid ametiasutusi probleemiga tegeleda. Nüüdseks on Kesklinna valitsuse ametnikud kohtunud ala haldava Riigi Kinnisvara AS-i esindajatega, et leida riigile kuuluva haljasala küsimusele lahendust.

"Tänan ministrit selle eest, et ta pööras sellele küsimusele tähelepanu. Mul on hea meel, et asi hakkas liikuma. Varsti sõlmib RKAS uue hoolduslepingu, kus on täpsustatud hoolduse tingimused ja lähteülesanded. Loodan, et see aitab kaasa ala korrastamisele," lisas Svet.

Tema sõnul, tulevikus lubas RKAS pöörduda Võidusamba ja sellega külgneva ala valitseja Kaitseministeeriumi poole, et luua sinna uus sobivam haljastuslahendus.