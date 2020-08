Vabanki koroonakolle paisub jõudsalt

"Võib-olla peame isolatsioonis inimestele tegema tugevama kontrolli või sündmusi ära keelama. Aga enne vaatame üle, millised on linna võimalused. Me ei saa valimatult lihtsalt kõike keelata. Tuleb asjad läbi mõelda ja leida lahendus, kuidas Tartust ei kujuneks uus Saaremaa," rääkis Terviseameti lõunaosakonna juht Tiia Luht.

Nädalavahetusel lisandus Eestis 15 positiivset Covid-19 proovi tulemust, neist kaheksa on seotud 18. juulil Tartu ööklubist Vabank alguse saanud puhanguga, vahendas BNS Postimeest.

Luht ütles, et uued piirangud Tartus pole välistatud. "Võib-olla peame isolatsioonis inimestele tegema tugevama kontrolli või sündmusi ära keelama. Aga enne vaatame üle, millised on linna võimalused. Me ei saa valimatult lihtsalt kõike keelata. Tuleb asjad läbi mõelda ja leida lahendus, kuidas Tartust ei kujuneks uus Saaremaa."

Seitse uut diagnoosi pandi nädalavahetusel Tartu linnas ja üks Tartumaal. Tartu linnas olid viis inimest saanud nakkuse Vabankis ning kolm olid ülikooli kliinikumi töötajad. Harjumaal diagnoositud viiest nakatunust kolm olid kokku puutunud Vabanki külastanud inimestega. Üks positiivne analüüsivastus saadi juurde Narvast ning see on seotud varasemate Ida-Virumaa juhtumitega, mis toodi sisse Valgevenest. Ühe positiivse tulemuse maakond on teadmata. Pühapäevaks oli Tartus ööklubist Vabank alguse saanud koroonaahela käivitaja lähikontaktseid tuvastatud 150.

"Tuleb arvestada, et ühe kontaktsega kaasneb reeglina kolm kuni kümme järgmist kontaktset," öeldi terviseametist. Valitsuse Covid-19 tõrjumise teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on teiseste ja kolmandate kontaktide püüdmine väga keeruline, mistõttu on raske öelda, kaua Vabankist alguse saanud nakkuskoldest positiivseid analüüsivastuseid veel tilkuda võib. Seni on Vabanki puhangus haigestunud 28 inimest üle Eesti, neist 17 Tartu linnas.

Eile hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi viis inimest, juhitaval hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 63 inimese elu.