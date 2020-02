Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kvaliteetne haridus on Eesti arengu mootor ning üks väikese riigi trumpidest, mida hinnatakse maailma riikide ja organisatsioonide poolt.

Täna kell 18.00 toimub Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse suures saalis (Ehitajate tee 150) Haabersti linnaosavanema Andre Hanimägi Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus tunnustatakse Haabersti linnaosa haridustöötajaid.

Hanimägi sõnas, et kvaliteetne haridus on Eesti arengu mootor ning üks väikese riigi trumpidest, mida hinnatakse maailma riikide ja organisatsioonide poolt. "Seetõttu on igati sobiv tunnustada haridustöötajaid just Eesti Vabariigi aastapäeva paiku ning tänada neid tehtud töö ja pühendumise eest," ütles linnaosavanem.

Veebruari alguses kuulutas Haabersti linnosavalitsus välja haridustöötajate tunnustuskonkursi, mille eesmärgiks on tunnustada inimesi, kes on aasta jooksul silma paistnud oma tegevusega haridusvaldkonnas. Nominente tunnustusauhinnale said esitada kõik aktiivsed Haabersti elanikud ja organisatsioonid ning kokku esitati konkursile 86 nominenti.

Tunnustusauhinnad antakse välja viies kategoorias: Haabersti aasta haridusjuht, Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja, Haabersti aasta parim kooliõpetaja, Haabersti aasta staažikas õpetaja ja Haabersti parim õpetaja abi.

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul pakub muusikalist meelelahutust ansambel Noorkuu.