Eesti Külaliikumine Kodukant alustas vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles testitakse üle-eestilise võrgustiku loomist.

Oodatud on vabatahtlikud Hiiu, Lääne-Viru, Harju, Pärnu, Põlva ja Võru maakondadest. Soovijatega võtavad ühendust piirkondlikud koordinaatorid, kes viivad läbi ka vestluse. Sobilikele kandidaatidele pakutakse sissejuhatavat koolitust, juhendamist ja võimalust vabatahtlikuna head teha. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus Vabatahtlike Väravas.

"Vabatahtlike pakutav abi ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid pakutakse lisategevusi, mis tavapärase hoolekande sisse ei mahu. Vabatahtlikud saavad võimaluse olla tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel," selgitas Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Sellised tegevused sobivad Paasi hinnangul hästi nii eakamatele inimestele, kel lapsed juba suured ja vaba aega rohkem, kui ka gümnaasiumi- ja ülikoolinoortele. "Mitmel pool maailmas tehtud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil, kes vabatahtlikud ei ole. Noored saavad aga suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tööd ja talletada näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?" rääkis Paas.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on kogukonna abi sotsiaalvaldkonnas oluline ja seni kasutamata võimalus. "Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure. Suurem tähelepanu kogukonnalt võimaldaks eakal või puudega inimesel tunda end väärtuslikuna, saada õigeaegset abi ning seeläbi elada kauem oma kodus ja ennetada hooldekodusse sattumist," selgitas minister Iva. "Peame arvestama, et kogukondlik tegevus ei teki üleöö ja iseenesest. Saame õppida teistelt elualadelt, kus vabatahtlike kaasamine on tavapärane ja selle taga on järjepidev töö, et läbi kogukondliku tegevuse pakkuda ka vabatahtlikule endale arenguvõimalusi. Inimesed ise on valmis ühiskonda rohkem panustama ning nüüd on loomisel ka selgem süsteem, kuidas seda sotsiaalvaldkonnas teha."

Projektis osalevates maakondades viis Kodukant septembri jooksul läbi kohalikele omavalitsustele ning teistele sotsiaalpartneritele suunatud seminarid, kus tutvustati vabatahtlike kaasamismudelit.

Vabatahtlike kuulutused kõigi kuue maakonna kohta leiab Vabatahtlike Väravast.