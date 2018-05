Väga sooja suveilma jätkub vähemalt järgmise nädala keskpaigani

Väga sooja suveilma, mis toob kohati kuni 28 soojakraadi, jätkub ilmateenistuse prognoosi järgi vähemalt järgmise nädala keskpaigani.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 17-22, rannikul kohati 15 kraadi, vahendas BNS.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 23-27, rannikul kohati 17 kaadi.

Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 8-14 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 19-24, Lõuna-Eestis kuni 27 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval liigub kõrgrõhkkond Soome lahe äärde ja selle vahetus läheduses on taevas kas selge või õhukese pilvekihiga kaetud. Ilm on sajuta. Mõõduka kirde- ja põhjatuulega lisandub veidi jahedust. Öösel on sooja 5-11, päeval 18-23 kraadi.

Teisipäev jätkab kõrgrõhkkonna mõjualas ilusa ja suhteliselt vaikse ilmaga. Öösel on sooja 9-14, päeval 25-28, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval libiseb üle Eesti kagusse väheaktiivne madalrõhulohk, kuid saju tõenäosus on väike. Öösel puhub mõõdukas edelatuul, päeval pöördub loodesse ja põhja. Öösel on sooja 10-15, päeval 24-28, Põhja-Eestis 19-23 kraadi.