Vähi seljatanud Annabel kutsub kõiki Pardirallile

Annetajate toel vähihaiguse seljatanud kaheksa-aastane Annabel Sepp kutsus teisipäeval kõiki Pardirallile, et koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL), vähiravifondi "Kingitud elu" ning heategevusfondiga Minu Unistuste Päev toetada võitlust vähi vastu, vahendas BNS.

Internetilehel www.pardiralli.ee on võimalik soetada endale, oma perele ja firma töötajatele rallipartide numbreid või teha pisikeste patsientide toetuseks annetus. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused, milleks on psühholoogiline tugi, eripedagoogika, füsioteraapia ja nii edasi.

Abivajajaid on alati

"Pardiralli toimub juba kuuendat korda ja on muutunud aja jooksul väga paljude Eesti inimeste jaoks armsaks ja südamelähedaseks sündmuseks, millest osavõtmine on iseenesestmõistetav," ütles EVLVL-i juhatuse esinaine Kaili Lellep. "Tänavu loodame, et nende inimeste ring laieneb veelgi, sest vähihaiged lapsed vajavad endiselt abi ja annetusi. On ju ometi uhke tunne, kui oled saanud teha head ja ühtlasi on sul oma numbriga rallipart, mis 8. juunil ülejäänud 15 000 pardiga mõõtu võtma hakkab."

"Elu on suur väärtus ja iga laps on meile hindamatu kalliskivi. Me aitame seda kalliskivi hoida, et igale lapsele saaks olema homne. Üritame peredele olla igakülgseks toeks, et nad ei kaotaks usku ja lootust. Iga hea annetaja on osaline vähilaste ja nende perede aitamises ja igast heateost võib sündida ime," ütles EVLVL-i koordinaator-tugiisik Luive Merilai.

Heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnas, et unistamine annab igale vähihaigele lapsele palju positiivset energiat ja aitab vapralt toime tulla ka kõige raskemate väljakutsetega. "Ühiselt tehtud hea võimendub mitmekordselt ning sellega loome paremad võimalused vähilaste emotsionaalseks raviks ning lootuse helgemaks lapsepõlveks."

Minu Unistuste Päev on korraldanud Taurisele, Annabelile ja paljudele teistele vähilastele personaalse unistuste päeva, pakkudes pereliikmetele emotsionaalset ja psühholoogilist tuge, mis annab jõudu haigusega võitlemiseks ja suunab tähelepanu elu ilusatele hetkedele.

Lapsed said terveks

Nii väikeste kui ka suurte vähiravi toetav vähiravifond "Kingitud elu" rahastas koos EVLVL-iga viimase kahe aasta jooksul seitsmeaastase Taurise ja kaheksa-aastase Annabeli neuroblastoomiravi. Kahe lapse ravisse panustati kokku üle veerand miljoni euro. Mõlemad väikesed kangelased tunnistati eelmisel kevadel haigusvabaks ja neil läheb hästi.

"Pardirallil osaledes aitate kindlustada hädavajaliku ravi, elamise ja suureks sirgumise võimaluse ka järgmistele ränga diagnoosiga lastele," ütles Vähiravifondi Kingitud elu juhataja Toivo Tänavsuu.

Pardiralli 2019 annetustega toetatakse vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

Koostöös vähiravifondiga "Kingitud elu" katab EVLVL Pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri haigekassa. Minu Unistuste Päev viib ellu tõsiselt haigete laste unistusi, et pakkuda lapsele ja pereliikmetele psühholoogilist tuge, mis aitab paranemisele kaasa.

Pardiralli 2019 toimub laupäeval 8. juunil Tallinnas Kadrioru pargis, kus 15 000 vanniparti taaskord võistlustulle astuvad. Tasuta sissepääsuga üritusel on rohkelt meelelahutust, parimad toitlustajad ning põnevat tegevust kogu perele. Rallil osalemiseks saab pardinumbreid soetada leheküljelt www.pardiralli.ee.