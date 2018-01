2014. aastal tõi Gurmeeteater esmakordselt Eesti publikuni kaasahaarava "Kriminaalse õhtusöögi", mis jõuab publiku suure huvi tõttu pärast paariaastast pausi taas teatrikülastajate ette. Diana Leesalu, Veiko Tubina ja Paul Piiki kirjutatud kaasahaarav "Kriminaalne õhtusöök" viib vaatajad maailmakuulsa kunstniku Hermes Mansu kunstiteose esmaesitlusele. Paraku võtab õhtu hoopis ettearvamatu pöörde.

Loo keskmes olev Hermes Mansu on maailmakuulus kunstnik, kelle looming on vaieldamatult geniaalne ja äratuntav, kuid samas ei ole keegi Mansut ennast oma silmaga näinud. Suurmeistri uue teose esmaesitlusele Tallinnas on kutsutud ühiskonna koorekiht ja vaid parimatest parimad, sest mitte kunagi varem ei ole Hermes Mansu teos Eestisse jõudnud. Kogu üritus on detailideni paigas, kuid ootamatult saab sündmuste käik uue pöörde ja mitte keegi ei paista enam olevat see, kellena ta end esitles.



"Kriminaalne õhtusöök" on etendus üheskoos kolmekäigulise õhtusöögiga, mis pakub vaatajatele võimaluse olla sündmuste keskel just selles ajahetkes, mil need arenevad. Õhtusöögi alguses ei tea keegi, kuidas see kõik võib lõppeda ja kelle lauanaaber on keegi teine kui see, kellena ta end esitleb. Gurmeeteatri looja Risto Meigase sõnul on lavastuse tagasitoomise põhjuseks publiku suur huvi.

"Oleme saanud väga palju kirju teemal, et millal "Kriminaalne õhtusöök" taas lavadele jõuab. Mul on hea meel öelda, et olemegi saanud tüki autorite ja näitlejatega leida nende tihedates graafikutes aega, et publiku lemmikuks osutunud lavastus uuesti Gurmeeteatri külaliste ette tuua," selgitas Meigas.

Gurmeeteatri formaat näeb küll ette, et publikut kaasatakse lavastusse, kuid Meigas kinnitab, et osalusteatrit ei korraldata.

"Publik on etenduse osa ning kogu tegevus toimub nende keskel, kuid piinlikkuse olukorda kedagi ei panda. Pigem on publikul tükk tegu, et välja nuputada, kas nende lauakaaslased on ikka tavalised teatrikülastajad või on neil hoopis omad plaanid," jääb Risto Meigas salapäraseks. Just üllatusmomendi säilitamiseks hoitakse ka näitetruppi saladuses.



Kahtlemata on lavastuse üks parimaid osasid soome tippkoka, kokkade olümpia ehk Bocuse d’Ori viienda koha võitja Matti Jämseni hoolikalt koostatud menüü. Igat vaatust saadab kvaliteetne etendusse sisse kirjutatud gurmeetoit. Nii leiab Jämseni koostatud menüüst näiteks mooritud lamba värskete talveõuntega kui ka maitsemeeli ergutava grillitud Västerbotteni juustu.

Magustoiduks aga pakutakse soomlaste poolt armastatud piimavahu desserti, mis Gurmeeteatri jaoks on saanud uue ja värske kuue.



Stsenaarium: Diana Leesalu, Veiko Tubin ja Paul Piik

Lavastaja: Diana Leesalu

Valguskunstnik: Priidu Adlas

Peakokk: Matti Jämsén