Väidetav 10-aastane koolikiusu ohver võttis endalt elu

Sillamäel võttis 10. juuli õhtul oma kodus endalt elu kümneaastane poiss, kes oli väidetavalt langenud eakaaslaste kiusu ohvriks, vahendas BNS Postimeest.

Politsei oli poisi tüli eakaaslasega klaarinud juba kaks korda ja jätnud olukorra jälgimise vanemate ja kooli sotsiaaltöötaja vastutusele. Poiss käis Sillamäe vanalinna koolis. Viimastel kuudel on tulnud sellest koolist mitu teadet koolikiusamise ja tõsiste tülide kohta laste vahel.

"Ausalt öeldes ei näe ma koolil otsest seost selle juhtumiga," sõnas Liu. "Algkooliõpetaja, kes temaga töötas, on väga tähelepanelik. Ta ei oleks mitte kunagi jätnud märke tähelepanuta, kui ta vaid oleks näinud, et midagi on teoksil, ta on sellistel puhkudel alati sekkunud."

Politsei on teatanud, et poisi surm polnud vägivaldne, juhtunu üksikasjade väljaselgitamiseks algatati siiski kriminaalmenetlus.

Sillamäe volikogu liikme Oleg Kultajevi sotsiaalmeediakontol kirjutas poisi vanem õde Anna, et tema venda kiusati koolis, aga ka koduhoovis. Anna andmetel oli kõige julmem kiusaja poiss naabertrepikojast. Teda korrale kutsuda ei õnnestunud. Noorsoopolitsei vestles temaga, aga tulutult.

Anna sõnul pöördusid vanemad mitu korda politsei poole. Politseinikud, kellega nad rääkisid, olid öelnud, et ei saa kohtusse viia inimest, kel vanust alla 14 aasta. Anna süüdistas kooli töötajaid tegevusetuses. Ta kirjutas ka, et vanemad pöördusid vennale abi otsides korduvalt psühholoogide poole.

Samas kirjutas poisi vanem vend Anton, et nooremal olid halvad suhted paljude eakaaslastega.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina kinnitas, et politsei lahutas kahe poisi tüli juba sügisel. "Teemaks olid arusaamatused poisi ja tema koolikaaslase vahel. Kohalik noorsoopolitseinik suhtles mõlema poolega ja nende vanematega ning kaasas kohe alguses kooli sotsiaaltöötaja," ütles Kostina.

Kool kinnitas, et politsei sekkumine pole vajalik.