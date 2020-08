Väike-Õismäe tiigi amfiteatris näeb taas tasuta välikino

Salmonid oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993-1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu väikeses Eestis. Veerand sajandiga on palju muutunud ja nii on aastal 2020 just õige aeg vaadata, mis on Salmonitest tänaseks saanud.

Salmonid oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993-1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu väikeses Eestis. Veerand sajandiga on palju muutunud ja nii on aastal 2020 just õige aeg vaadata, mis on Salmonitest tänaseks saanud.

Väike-Õismäe tiigi kaldal amfiteatris toimub 18. augustil kell 21 välikinoõhtu, kus huvilistele linastub kodumaine mängufilm "Salmonid".

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et amfiteatris toimub välikino tänavu esimest korda. "Eelmisel aastal sai algatatud välikino Õismäe tiigi ääres amfiteatris ja oli väga meeldiv tõdeda, et sündmus osutus populaarseks ja oodatud sündmuseks. Pikk paus on jäänud paraku eelmise korraga sisse, kuid nüüd avaneb taas võimalus üle pika aja kutsuda kõiki jälle meie välikinno vaatama Eesti uusimat filmi," ütles linnaosavanem.

Linnaosavanem lisas, et kinoõhtu toimub iga ilmaga. "Vajalik on vaid ilmale sobilik riietus. Istumise alla võtke kodust kaasa soe pleed või istumispadi ja vihma korral palume kasutada vihmakeepe, mitte vihmavarje. Üritus on tasuta ja kõik huvilised on lahkesti oodatud üheskoos mõnusat suveõhtut veetma," kutsus Hanimägi.

Film on režissöör Toomas Kirsi sünnipäevakink Ita Everile.

Eelnevat registreerimist kinoõhtule vaja ei ole. Amfiteatri põhiosa mahutab 800 külastajat ning külgtiivad mahutavad veel lisaks 250 inimest. Film on eesti keeles ja venekeelsete subtiitritega. Välikino korraldab Haabersti linnaosa valitsus.