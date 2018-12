Väikesed tallinlased said nimetunnisted

Täna anti Raekojas nimetunnistused üle 46 lapsele. Populaarsemad tüdrukute nimed olid septembris-novembris Sofia, Eva, Mia, Lenna ning populaarsemad poiste nimed Nikita, Roman, Sebastian ja Robert

Neist 28 on tüdrukud ja 18 poisid, ühes peres sündis kuues laps, ühes peres neljas laps ja viies peres kolmas laps.

Nimetunnistused andis Tallinna linna poolt üle abilinnapea Tõnis Mölder, kes kinkis väikestele tallinlastele veel Helina Tilga joonistusega piimakruusi koos pudrukausiga.

Tallinnas oli septembris-novembris iive positiivne, nendel kuudel registreeriti Tallinna Perekonnaseisuametis 1227 lapse sünni.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul elab 1. detsembri seisuga Tallinnas üle 453 600 inimese ning pealinna rahvaarv kasvab.

"Rõõm on tõdeda, et tallinlaste arv on tõusutrendis, kuid linn peab kindlasti hoolitsema ka selle eest, et lastel oleks siin turvaline ja hea kasvada," sõnas Mölder.