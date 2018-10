VAJALIK ABI: Üksi elava pensionäri toetust saab 79 370 inimest

"Üksi elava pensionäri toetust maksime me eelmine aasta esimest korda," rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa. "Toona nägid saajad seda positiivse lisana oma sissetulekutesse, mis aitas osta näiteks enne talveperioodi küttepuid või teha mõni muu vajalik väljaminek."

Sotsiaalkindlustusamet maksab reedel 79 370 inimesele üksi elava pensionäri toetust summas 9,13 miljon eurot, vahendas BNS.

Toetus makstakse välja koos oktoobri pensioniga, kas pangaülekandega või kojukandena.

Toetus on mõeldud inimestele, kes ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension. 2018. aastal on selleks piiriks 492 eurot.

Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus.

Toetuse suurus on 115 eurot. Seda ei pea ise taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab selle välja automaatselt registriandmete alusel. Sumil-Laanemaa sõnul kontrollib sotsiaalkindlustusamet inimese andmeid registrites igal aastal uuesti.

"Toetuse saamise tingimusi on kolm – inimene peab olema vanaduspensionieas, elama üksi ja tema kättesaadav pension jääma alla 492 euro," rääkis ta ning lisas, et kui mõni nendest tingimustest ei ole sel aastal täidetud, võib tekkida õigus toetuse saamiseks järgmisel aastal. "Ühtlasi ei pruugi eelmise aasta toetusesaaja sel aastal enam toetust saada, kui tema kättesaadav pension on vahepeal suurenenud."