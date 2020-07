Valgas müüakse Eesti odavaimat kütust

Balti pealinnade odavaim autokütus on praegu müügil Vilniuses ja kalleim Tallinnas. Pealinlane võib suvel Valka sattudes osta liitri koguni paarkümmend senti Tallinnaga võrreldes soodsamalt.

Uue tankla avamisega Valgas enne omaaegset maantee piiripunkti esitas Terminal Oil väljakutse Lätile. Vahepealsetel aastatel naaberriiki voolanud aktsiisiraha peaks nüüd hakkama turgutama Eesti majandust.

Valitsuse otsus alandada kevadel diiselkütuse aktsiisi lõi Terminal Oili juhatuse liikme Raido Raudsepa kinnitusel olukorra, kus täna on vedajatele diisli tankimine kodumaal üks Euroopa soodsamaid ja põhjust Eestit tankimisel vältida enam pole. Valgas puudus seni korralik piiriäärne tankla, kuhu Eestist lahkuvad raskeveokid ja bussid oleks saanud ohutult sisse keerata.

"Terminal Oili uue Valga tanklaga andsime vedajatele võimaluse parimate tingimustega kodus paak tankida ja jätta aktsiisitulu Eestisse. Samuti saavad uuest tanklast rõõmu tunda bensiinitarbijad. Müügil on biolisandita bensiin 98 ja hinnalt on see kindlalt Eesti odavaim. Uues tanklas on ka raskeveokitele AdBlue tankimise võimalus," rääkis Raido Raudsepp.

Äsjaavatud Valga automaattanklas on diiselkütuse hind 0,924 senti liitrilt ja bensiin 98 on saadaval hinnaga 1,179 liiter. Naaberriigis maksab täna diisel 1.017 ja bensiin 98 on müügil hinnaga 1.184 eurot liiter. Hinnad on piiril soodsamad isegi Riia ja Vilniuse odavaimatest hindadest.

Raudsepa sõnul on nende soovi olla lätlastega konkurentsivõimeline, kas samal tasemel või pisut odavam. "Tõenäoliselt peame mingil hetkel müüma Valgas alla omahinna. Kütusesõja puhkemist ma ei näe. Turg ja nõudlus panevad kõik paika. Täna on Lätis transiidi tankimist vähe ja suurem osa vedajatest teeb seda Leedus. Nüüd on tekkinud täiesti uus olukord, kus Leedu osakaal väheneb ja kasvab Eestis tankimise osa," kommenteeris Balti turul valitsevat seisu Raido Raudsepp.

Jõulude eel siseneb firma ka Tallinna turule. Uus teenindusjaam on plaanis avada Lasnamäel. Sealgi on soov pakkuda soodsaimat hinda.