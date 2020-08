Spordipalee ja hotelli Jubileinaja esised väljakud olid täidetud inimestega. Stella rajoonis kogunesid samuti mitutuhat inimest, keda miilits üritas laiali ajada. Miilits kasutas protestijate vastu muu hulgas heligranaate ja veekahureid. Valgevene kauaaegne president Aleksander Lukašenko võitis ametliku lävepakuküsitluse kohaselt pühapäevased valimised 79,7 protsendiga häältest.

Uudisteagentuur AFP edastas sõltumatutele meediaväljaannetele viidates, et Minski kesklinnas sõitis rahva keskele miilitsa erisõiduk ja kümneid inimesi peeti kinni, vahendas BNS. Väljaanne Radio Liberty näitas kaadreid sadadest kilpidega märulimiilitsatest, kes kasutasid kesklinnas rahvahulga vastu heligranaate.

Meeleavaldajad aeti laiali veekahurite ja heligranaatidega

"Kell 23.40 alustasid julgeolekujõud pealetungi meeleavaldajate barrikaadidele. Sinna suunati hulgaliselt eritehnikat, mille seas veekahurid ja kasutati heligranaate," edastas väljaanne tut.by.

Tunnistajate kinnitusel saabus sündmuskohale hulgaliselt kiirabibrigaade. Minski miilitsa eestkõneleja sõnas uudisteagentuurile Interfax, et neil puuduvad andmed meeleavaldustel vigasaanute kohta. "Praegu pole operatiivpeakorteril kannatanute kohta teavet," ütles pressiesindaja. Valgevene tervishoiuministeeriumist teatati, et esialgu pole nad valmis juhtunu kohta informatsiooni edastama.

Meeleavaldused toimusid viimastel andmetel ka Gomeli, Bresti, Grodna, Vitebski, Kobrino ja Navapolatski linnades.

Valgevene peamise opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja sõnul ei usalda ta valimistulemusi, mis näitavad ülekaalukat võitu president Aleksander Lukašenkole. "Ma usun oma silmi ja ma näen, et enamus on meiega," ütles Tsihhanovskaja pühapäeva hilisõhtul korraldatud pressikonverentsil.

Tsihhanovskaja sõnul on valgevenelased juba võitnud, sest on üle saanud hirmust. "Oleme juba võitnud, sest oleme saanud üle oma hirmust, apaatiast ja ükskõiksusest," sõnas naine.

Kuuldes uudiseid tänavatel toimuva kohta ütles Tsihhanovskaja, et usub seda. "See uudis on üsna ootamatu, kuid ma usun seda. Meie inimestega juhtub enneolematuid asju. Meie inimesed lihtsalt ärkasid, nad said üle oma hirmust," sõnas poliitik.

Jõhker viga heligranaatide kasutamise näol

Tsihhanovskaja mõistis julgeolekujõudude tegevuse hukka ja märkis, et võimud teevad suure vea, kasutades 21. sajandil selliseid meetodeid. "See on kohutav, kui see nüüd tõepoolest toimub," ütles Tsihhanovskaja ajakirjanikele pärast meedias avaldatud teateid heligranaatide kasutamise kohta meeleavaldajate laialiajamiseks.

Valgevene kauaaegne liider Lukašenko võitis ametliku lävepakuküsitluse kohaselt pühapäevased valimised 79,7 protsendiga häältest, edastas riiklik uudisteagentuur Belta. Peamist opositsioonikandidaati Tsihhanovskajat olevat toetanud 6,8 protsenti. Teiste kandidaatide toetus jäi kõigil alla kolme protsendi.

Miilitsa jõuline kohalolek oli Valgevene pealinnas kõikjal terve päeva jooksul näha ja president Lukašenko kahtlustas, et tema oponendid kavandavad rahutusi.