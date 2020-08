Valgevenes algasid presidendivalimised

Valgevenes avati jaoskonnad presidendivalimisteks, millel riigipea Aleksander Lukašenko kandideerib kuuendaks ametiajaks, kuid talle on tekkinud tugev vastane – opositsioonikandidaat Svetlana Tsihhanovskaja.

37-aastasest endisest õpetajast Tsihhanovskajast sai ootamatult presidendikandidaat, kuna tema blogijast abikaasa Sjarhei Tsihhanovski pandi vangi ega saanud end kandidaadiks registreerida.

Ta on tõusnud Lukašenko tugevaimaks vastaseks, kelle kampaaniaüritused on toonud kokku kümneid tuhandeid poolehoidjaid.

Noore naiskandidaadi esiletõus on andnud tõuke protestiliikumisele, milles osalejad loodavad, et 9,5 miljoni elanikuga riigis, mida viimased 26 aastat on juhtinud nüüdseks 65-aastane Lukašenko, tulevad viimaks ometi muutused.

Poliitikavaatlejate sõnul ei ole kuuendaks ametiajaks kandideeriva Lukašenko võidus siiski kahtlust, selle tõenäosust suurendab rahvusvaheliste vaatlejate puudumine.

Keskvalimiskomisjoni teatel on mitu päeva kestnud eelvalimistel antud üle 41 protsendi häältest.

Minski valimisjaoskonnas viibiva AFP ajakirjaniku sõnul hakkasid koroonamaskides valijad kohale jõudma juba varahommikul, paljudel oli näha valget käepaela Tsihhanovskaja toetuse märgiks.

Pärast meeleavaldajate kinnipidamist laupäeva õhtul on kõikjal näha politseinikke.

Valgevene peaprokurör Aleksander Konjuk manitses valijaid mõistlikkusele ja soovitas neil sanktsioneerimata protestidest mitte osa võtta, vahendas uudisteagentuur Belta.

Tsihhanovskaja on öelnud, et ei kutsu oma toetajaid pärast valimisi protestima. Samas on ta kutsusunud korrakaitsjaid "kuritegelikke käske" mitte täitma ja valimisametnikke hääletussedeleid ausalt lugema.

Tsihhanovskaja ärgitas valimiste eel peetud kõnes oma poolehoidjaid andma endast kõik, et valgevenelased võiksid "ärgata uues riigis".

"Kui te näete, et me oleme võitnud, tähistage meie võitu!" kutsus ta üles.

Lukašenko hoiatas valimiste eel, et teisitimõtlemist ei sallita ning tema ei loobu oma armsast Valgevenest.

"Me ei anna riiki teile," hoiatas ta vastaseid.

Lukašenko lasi valimiste eel vangi panna kaks oma peamist rivaali ning kolmas põgenes vahistamist peljates Moskvasse.

Riigipea on süüdistanud Moskvat ja lääneriike katses valimistesse sekkuda ning läinud nädalal pidasid tema julgeolekujõud kinni 33 Vene kodanikku, kes võimude väitel sepitsesid vägivaldseid rahutusi.

Valgevenes ei ole peetud vabadeks ja ausateks hinnatud valimisi alates 1995. aastast ja seekord ei ole Minsk esimest korda pärast 2001. aastat ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejaid kutsunud.

Siiski loodavad paljud valgevenelased, et valimised toovad muutuse.