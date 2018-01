Välisjahimehed peavad Eestis küttimiseks edaspidi eksami tegema

Eestisse saabuvad jahituristid peavad edaspidi õppima selgeks siinsed reeglid ning sooritama eksami, leidsid täna peetud riigikogu keskkonnakomisjoni istungil osalenud riigiasutuste, erametsaliidu ning ornitoloogide ja jahimeeste esindajad.

"Leppisime kokku jahiseaduse muutmise," ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra BNS-ile. "Teeme kohustuslikuks, et Eestisse saabuv jahiturist peab läbma koolituse ja teadmiste kontrolli. Mis tähendab, et nad peavad end kurssi viima siinse jahieetika ja -kultuuriga ning siin kehtivate reeglitega. See oleks seaduses kirjas ja kõigile kohustuslik. See on väga konkreetne samm olukorra parandamiseks."

Keskkonnakomisjon arutas ornitoloogiaühingu kollektiivset pöördumist veelindude tapatalgute lõpetamiseks, millele on alla kirjutanud 2569 inimest. Pöördumises tehakse ettepanekud paika panna iga jahilinnuliigi küttimise mahud, seada ülempiir jahiloa alusel küttida lubatud lindude arvule ning kehtestada maksimaalne ühe päeva jooksul kütitavate lindude arv jahipidaja kohta. Istungil osalesid ornitoloogiaühingu, jahimeeste seltsi, keskkonnaministeeriumi, põllumajandus- kaubanduskoja ja erametsaliidu esindajad.

"Küsimus pole täna veelindude küttimise arvukuses vaid selles, et on ebaeetilisi jahimehi, kes lasevad neid vaid laskmise ja tapmise rõõmu pärast. Ja see on koht, kus tuleb neid kontrollida ja eksamil läbi kukutada - kui nad ei tea reegleid, ei suuda koolitust läbida, siis järelikult ei saa ka siin jahti pidada ka peavad koju tagasi lendama," sõnas Vakra.

Komisjoni esimehe sõnul oli välisjahimeeste koolitamise ja eksamineerimise nõue kompromiss siinse jahimeeste seltsiga, millega selts nõustus. Jahimeeste selts ja keskkonnaamet peaksid hakkama Vakra sõnul koolituse ja eksami materjale ette valmistama, et need saaks reaalselt töösse panna ja seda teemat ei peaks enam arutama.

Ornitoloogiaühingu algatatud kollektiivne pöördumine aga läheb Vakra sõnul kõigisse parlamendi fraktsioonidesse, sest kõik peaksid asja kohta seisukoha kujundama. "Siis koguneb keskkonnakomisjon taas seda arutama," lausus ta.