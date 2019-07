Välismaalased on Eesti kinnisvara müüma hakanud

"Soomlased on majanduslikult jalad alla saanud ning siinsed hinnad tunduvad neile taas mõistlikud. Investeeringute poolest on Eesti Soomega võrreldes ikkagi odav maa, ning Eestis on ka tootlus veidi kõrgem," selgitas Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Arco Vara andmetel on põhilised välismaalastest kinnisvara ostjad ehk venelased, soomlased ja rootslased hakanud lisaks Eesti kinnisvara ostmisele seda müüma, vahendas BNS Postimeest.

Juuli keskel olid Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste andmetel rootslased Arco Vara kaudu ostnud pelgalt 19 ühikut kinnisvara, kuid müünud 177, soomlased ostnud 197 ühikut, kuid müünud 368 ning venelased ostnud 161, kuid müünud 229 kinnistut.

Ka maa-ameti statistika näitab, et eriti Tallinnast väljaspool kipuvad välismaalased pigem müüma kui ostma. Eliste põhjendab seda sellega, et suur hulk vara soetati buumi tipus või selle lähistel ning kui hind tõuseb 2007. aasta ehk ostuhinna lähedale, tekib omanikel huvi müüma hakata.

Samal ajal näeb Sooman hinnatõusu argumendina ostmise kasuks. "Praegu on Eestis selline olukord, et kõik on kalliks läinud, kaasa arvatud majutuse hind, soomlased on aga majanduslikult jalad alla saanud ning siinsed hinnad tunduvad neile taas mõistlikud. Investeeringute poolest on Eesti Soomega võrreldes ikkagi odav maa, ning Eestis on ka tootlus veidi kõrgem," selgitas Sooman.

Soomlased on Eestis kõige innukamad kinnisvara ostjad. Enim ostetakse muidugi Tallinna, aga väga palju ka Pärnusse ja Läänemaale, näiteks Haapsalusse. Populaarne on ka Saaremaa kinnisvara. Kuurorti või selle ümbrusse ostetakse suvekodu või tullakse Eestisse pensionipõlve veetma, rääkis Sooman.

Vene ostja vaatab peale Tallinna Narvat ja Narva-Jõesuud. Eriti viimases ostetakse suvemaju, mis on tunduvalt odavamad kui Venemaa kuurortides, kuid jõukate ja väga jõukate elanike suurlinnale Peterburile sama lähedal kui Pärnu Tallinnale.

Soomani hinnangul on Venemaa majanduse olukord stabiilsemaks muutunud ja Vene ostjad Eesti turule tagasi tulema hakanud. Eliste kogemus näitab vastupidist: Venemaale sanktsioonide kehtestamise ja rahapesuskandaali lahvatamise järel on Vene kodakondsusega ostjad siit kadunud.