Valitsus andis loa rajada Raadi lennuväljale 60-megavatine päikesepark

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks korralduse eelnõu, mis võimaldab keskkonnaministeeriumil panna enampakkumisele 40-aastane hoonestusõigus Raadi lennuväljal asuvatele kinnistutele, kuhu detailplaneeringu järgi saaks rajada kuni 60-megavatise päikesepargi, vahendas BNS.

"See hoonestusõigus seatakse selleks, et rajada osale endisest lennuväljast päikesepark. See ala on kokku ligi 100 hektarit ja seal on olemas detailplaneeringud Tartu ja Luunja valla poolt möödunud aastal vastu võetuna. Sinna on plaanis paigutada 190 000 päikesepaneeli, mille tootmisvõimsus oleks umbes 50-60 megavatti," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler valitsuse pressikonverentsil.

Kiisleri sõnul on praegu sellel alal jääkreostus, sealhulgas varemed, jäätmed ja ka võsa. "Muul otstarbel teda kasutada on väga keeruline, jääkreostuse likvideerimine on keeruline. Ma arvan, et see on kokkuvõttes väga hea lahendus. Loodame, et tulevad ka pakkujad – huvi on olnud," ütles ta.

Mullu aprillis kirjutas BNS, et Soome päritolu energiakontsern Fortum soovib Tartumaale Luunja valda rajada 10-50-megavatise päikesepargi, investeeringu suurus oleks vastavalt 10-50 miljonit eurot.

"Me oleme sellist ettevalmistavat tööd teinud ja meil on konsultantidega lepingud sõlmitud – see plaan iseenesest on tõsine," ütles Fortum Eesti ja Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots toona BNS-ile. Mullu oli veel lahtine päikesepargi rajamiseks vajaliku maa omandamine, mis kuulub riigile.

Kiisleri sõnul on enampakkumise tingimuste sees ka ehitus- ja olmejäätmete likvideerimine hiljemalt ühe aasta jooksul. "Teatavasti seal põhiküsimus on umbes 12 000 kuni 15 000 tonni vanarehve, mis on olnud aastaid kestev ja painav probleem, millele lahendust ei ole leitud. Kokkuvõttes, ma arvan, hea lahendus igatepidi ja täidab mitmeid keskkonnaeesmärke, ka kliimaeesmärke," ütles minister.

Detailplaneeringus on Tartu maakonnas Tartu ja Luunja vallas asuvale viiele kinnistule kavandatud päikeseenergia tootmispark. Planeeringualale hooneid ei kavandata, lubatud on vaid elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste, sealhulgas päikesepaneelide, alajaamade ja inverterite püstitamine.