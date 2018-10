Valitsus kiitis heaks pensionifondide valitsemistasude alandamise

Eelnõu kohaselt on II samba pensionifondide uueks valitsemistasu piirmääraks 1,2 protsenti senise 2 protsendi asemel. Pensionifondivalitsejatel lubatakse võtta 1,2 protsendist kõrgemat tasu, kuid seda tingimusel, et fondi investeerimistulemused on head ja pakuvadosakuomanikele paremat tootlust

Eelnõu kohaselt on II samba pensionifondide uueks valitsemistasu piirmääraks 1,2 protsenti senise 2 protsendi asemel. Pensionifondivalitsejatel lubatakse võtta 1,2 protsendist kõrgemat tasu, kuid seda tingimusel, et fondi investeerimistulemused on head ja pakuvadosakuomanikele paremat tootlust

Valitsus kiitis täna heaks rahandusminister Toomas Tõniste esitatud eelnõu, mis pakub lahendusi kohustuslike pensionifondide tootluse

parandamiseks. II samba fondide tootlused on olnud keskmiselt eeldatust madalamad. Seadus peab toetama II samba tootluse kasvu. Selleks antakse fondivalitsejatele vabamad käed II samba fondide investeerimispoliitika kujundamiseks ja tuuakse tasud alla. Pensionifondi valitsejad peavad jätkuvalt investeerima pensioniraha professionaalselt ja tegutsema osakuomanike parimates huvides, teatas rahandusministeerium.



Pensionifondide investeerimispiirangute muutmisega aga vähendatakse riigi sekkumist riskide võtmisesse. Eelnõu kaotab aktsiariski võtmise

piirangud, mis tähendab, et edaspidi võib pensionifond investeerida ka 100 protsenti aktsiatesse.

Ühtlasi võimaldatakse pensionifondidel teha suuremas mahus kinnisvarainvesteeringuid ning teisi, turuväliseid ja vähem likviidseid

investeeringuid, mis pensionifondide pikka ajahorisonti arvestades sobivad nende investeerimisportfelli. Need muudatused toetavad ka Eesti

investeeringute tegemist.

Alles jäävad konservatiivsed pensionifondid, kuid riskide paremaks juhtimiseks lubab eelnõu ka neil kuni 10 protsendi ulatuses aktsiatesse

investeerida.

Pensionifondide valitsemistasu piirmäärad on kehtestatud seaduses, kuid fondide tegelikud tasud on väga erinevad, jäädes vahemikku 0,29 kuni

1,46 protsenti. Eelnõu toob keskmise valitsemistasu praeguselt 0,96 protsendilt 2019. aastal 0,62 protsendile. "Kuigi pensionifondide tasud

on juba langenud ja langeksid veel, pean oluliseks, et see langus oleks senisest kiirem. Veel olulisem on, et pensionifondide tootlused oleksid

head, tasu suurus võtaks seda tootlust arvesse ja pensionifondide raha jõuaks ka Eesti majandusse," ütles rahandusminister Tõniste.

Eelnõu kohaselt on II samba pensionifondide uueks valitsemistasu piirmääraks 1,2 protsenti, senise 2 protsendi asemel. Pensionifondi

valitsejatel lubatakse võtta 1,2 protsendist kõrgemat tasu, kuid seda tingimusel, et fondi investeerimistulemused on head ja pakuvad

osakuomanikele paremat tootlust. "Tasude jõuline alla toomine ei tohi saada takistuseks keerukamate investeeringute, sh kodumaiste

investeeringute tegemisel, kus on suurem potentsiaal nii paremale tootlusele kui kasule Eesti majandusele," selgitas Tõniste. Kõrgema

tasu võtmiseks peab pensionifondi tootlus ületama pikaajalisel sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu.

Sama eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste

tegevuse ja järelevalve kohta. Ühtegi sellist fondi, mida see regulatsioon puudutab, Eestis ei ole. Tööandja sissemakseid

olemasolevatesse III samba skeemidesse direktiivi ülevõtmine ei puuduta. Seaduse muudatused jõustuvad 2019. aasta jaanuaris.