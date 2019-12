Valitsus kinnitas Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse põhimõtted

Valitsus kinnitas kabinetinõupidamisel välisminister Urmas Reinsalu esitatud lähtealused ja põhimõtted Eesti liikmesuseks ÜRO julgeolekunõukogus aastail 2020–2021.

Reinsalu sõnul annavad järgmised kaks aastat Eestile võimaluse rääkida kaasa julgeolekukriiside ohjamisel ja tõsta oluliselt Eesti nähtavust, edastas välisministeerium.

"ÜRO julgeolekunõukogu on maailma kriisidiplomaatia keskus ning vajalik selleks, et leevendada maailmas inimkannatusi ja hoida rahvusvahelisel õigusel tuginevat riikidevahelist suhtlust. Maailmapoliitikas keerulisel ajal on eriti tähtis, et istuksime nõnda olulise laua taga," ütles välisminister.

Eestile on eriti oluline tõsta rahvusvahelisest õigusest ja selle kujunemisloost esile neid aspekte, mis on olemuslikult seotud Eesti riigi sünnilooga, seepärast soovib Eesti eriti rõhutada mittetunnustamispoliitika tähtsust.



"Eestil lasub vastutus ja võimalus töötada selle nimel, et riigipiirid ei nihkuks, et inimväärikus oleks kaitstud ja et ühiselt kokku lepitud normid kehtiksid ka kübermaailmas. Kindlasti peame vajalikuks võimendada julgeolekunõukogus väikeriikide häält," ütles Reinsalu.



Eesti toetab vetoõiguse tõkestamist või piiramist päevakorrapunktides, mis puudutavad genotsiidi või teisi inimsusevastaseid kuritegusid. Lisaks juhib Eesti alaline esindaja ÜRO julgeolekunõukogu juures Sudaani ja Iraagi sanktsioonikomiteed.



Välisministri hinnangul tugevdab julgeolekunõukogust saadav kogemuspagas Eesti julgeolekut, see kasvatab Eesti diplomaatide kompetentsi ja laiendab meie välispoliitilist haaret. Samuti tõstab valitud liikmesus Eesti tuntust kogu maailmas.

ÜRO julgeolekunõukogu ülesanne on seista maailmas rahu ja julgeoleku eest. Julgeolekunõukokku kuuluvad 15 liiget, kellest viis on alalised ja 10 valitud liikmed. Eesti alustab jaanuaris 2020 tööd ÜRO julgeolekunõukogus koos nelja uue valitud liikmega: Niger, Tuneesia, Vietnam ning Saint Vincent ja Grenadiinid. Nende nelja riigiga ollakse liikmed kuni 2021. aasta lõpuni.

Viie alalise liikme - USA, Ühendikuningriik, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina - kõrval jätkavad 2020. aastal Belgia, Saksamaa, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. 2020. aasta valimistel valitakse järgmised viis liiget perioodiks 2021–2022.