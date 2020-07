Valitsus loodab välismaalaste seaduse järgmine nädal lukku lüüa

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei ole valitsuses välismaalaste seaduse eelnõu teemal tüliõunasid. "Need vaidlused meil olid, aga nüüd me liigume väga sisuliselt ja töiselt edasi," sõnas peaminister. "Mina arvan, et me oleme täielikult valmis järgmisel neljapäeval kogu selle asja ära otsustama ja kokku leppima. Ma ei näe mingit probleemi."

Ratase sõnul võttis välismaalaste seaduse arutelu suure osa neljapäevasest valitsuse kabinetiistungist. "Kabinetinõupidamisel olid meil täna arutusel need põhimõttelised seisukohad, mis puudutavad kolmandatest riikidest pärit välismaalaste töötamist Eestis," sõnas ta.

Kuna lähiajal prognoositakse tööjõupuuduse kasvu Eestis, siis on plaanis seadusemuudatusega karmistada ka välismaalaste töötamist Eestis. "See regulatsioon muutub kuni aprilli lõpuni 2022," kinnitas Ratas. Kui täna tohib välistööjõud lühiajaliselt Eestis töötada 12 kuu jooksul 9 kuud, siis uus regulatsioon seab piiriks 6 kuud. Samuti lühendatakse aega, mille jooksul tekib siia näiteks õppima tulnud, kuid õpingud katkestanud välismaalasel kohustus uue pikaajalise (D) viisa taotlemiseks.

"Kui õppimine katkeb, ükskõik mis põhjusel, siis sellel alusel ta peab riigist 30 päeva jooksul lahkuma," selgitas Ratas. Samas ei kehtestata siia õppima tulnud välismaalastele siin töötamisel ajalisi piiranguid, samuti ei tehta takistusi üksikvanemal oma alaealiste laste Eestisse kaasa toomisel.

Ratas nentis ka, et tema ei tea, kust lekkis meediasse eelnõu tööversioon, mis sisaldas oluliselt karmimaid piiranguid. "Üldjoontes ongi ju see laual, mis on kolme erakonna vahel kokku lepitud. See eelnõu, mis vahepeal välja tuli - mina ka ei tea, kust see välja ujus. See, et me mingeid asju soovime veel täpsustada, soovime seda teha veel paremaks, on loomulik," leidis Ratas.

Lekkimist asub uurima andmekaitseinspektsioon

Siseminister Mart Helme märkis valitsuse pressikonverentsil, et välismaalaste seaduse eelnõutooriku ajakirjandusse lekkimist asub uurima andmekaitse inspektsioon. "Suurt ažiotaaži tekitas eelnõu üks varasem projekt, mis kahetsusväärselt lekkis ajakirjandusse. Minu kausta vahel on ka avaldus andmekaitse inspektsioonile, kus me palume selle lekke võimalikkust uurida," märkis Helme.

Siseministri hinnangul on lekkimise küsimus väga selgelt seotud ka riigisaladusega. "Tõsi küll – seda kõike siin nimetada riigisaladuseks oleks võib olla natukene liiast aga kui dokumendil on peal ametkondlikuks kasutamiseks, siis see tähendab, et see on ametkondlikuks kasutamiseks," leidis Helme, kelle sõnul ei tähenda see, et keegi võib saata selle ajakirjandusele, kus selle ümber algavad kohe marulised spekulatsioonid ja erakondade ning erakondade poliitikute vastandamised.

"Niisugused lekitamised on ilmselgelt tehtud kellegi poolt pahatahtlikult ja avalikkuses võib olla saavutanud ka mingisuguse efekti, kuid valitsuse töövõimele sel mingit mõju ei ole," kinnitas Helme. Tema sõnul oli neljapäevane arutelu valitsuskabinetis õpirände ja tööjõurände teemadel konstruktiivne. "Keegi ei ähvardanud, keegi ei karjunud," ütles ta. "Kõik ministrid tahaksid omas valdkonnas võimalikult pikkades sammudes edasi liikuda. Selles küsimuses me liigume edasi," kinnitas ta.

Kokkulepe järgmisel nädalal

Helme sõnul on kokku lepitud, et järgmise nädala esimesel poolel enne valitsuse istungit saadakse kokku ja lepitakse kokku viimastes vaidlusalustes punktides. "Loodan, et me järgmisel nädalal saame selle eelnõu poliitilise kokkuleppe koha pealt lukku lüüa, nii et seda on võimalik hakata septembris menetlema riigikogus. Suuremas osas on poliitilised kokkulepped leitud."

Lahtiseks on Helme sõnul jäänud veel vaid kaks punkti. Ühe osas oodatakse justiitsministeeriumilt õiguslikku analüüsi ning teine punkt puudutab välistööjõule kehtestatavat minimaalset töötasu. "Me ole välja toonud, et me kehtestame võõrtööjõule palgakriteeriumi aga kuidas täpselt see palgakriteerium kujunema peab - see ei ole nii lihtne," rääkis siseminister. "Versioone on laua peal terve hulk ja nüüd tuleb nendest versioonidest leida see, mis on kõige optimaalsem."

Helme esitas neljapäeval valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku välismaalaste seaduse ja sellega kaasnevalt teiste seaduste muutmiseks.