Valitsus soovitab võimalusel reisimist vältida

"See mure ei ole viimastel päevadel tulnud. See mure on kogu aeg olnud. Viirus ei ole mitte kuhugi kadunud," rääkis peaminister Jüri Ratas kommenteerides välisministeeriumi soovitust võimalusel reisimist vältida. "Vaadates tänast seisu, siis kogu maailmas, kõigil mandritel nakatumine kasvab."

Ratase sõnul on juba seitsmes Euroopa Liidu riigis on nakkuskordaja 100 000 inimese kohta üle 29 ning mitmes riigis, kus see oli hiljuti nulli lähedal, on see taas üle 10 tõusnud. "See näitab kõik seda, kui habras see on," muretses Ratas.

Peaministri sõnul oli Eestis vahepeal ilus aeg, kuid inimeste vastutustundetuse tõttu võib see kiiresti läbi saada. "Kui kellelgi on koroonakahtlus ja hoolimata sellest, et on kohustus olla eneseisolatsioonis, käiakse erinevates lõbustusasutustes, käiakse erinevates keskustes, kus on palju rahvast, siis see näitab, et ei ole mitte mingisugust vastutustunnet," pahandas Ratas, kelle sõnul võis Tartu nakatunul olla viimastel andmetel vahetu kokkupuude enam kui 40 inimesega.

Maailmas rekordarv nakatunuid

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et eile oli see päev, kus püstitati kurb maailmarekord – maailmas registreeriti üle 290 000 viirusesse haigestunu. "Me oleme sellega silmitsi, et maailmas ja sealhulgas ka paljudes Euroopa riikides on viirus kasvufaasis. Sellega seoses on kindlasti oluline korrata üle, et välisministeeriumi tungiv soovitus on vältida igasugust reisimist, välja arvatud nendesse Euroopa riikidesse, kus hiljutine nakkuskordaja kahe nädala jooksul on 100 000 inimese kohta väiksem kui 16," rääkis Reinsalu.

Välisministri sõnul on reisimine küll inimeste endi vaba otsus, kuid reisi planeerimisel ja lennupiletite broneerimisel tasub kindlasti arvestada riskidega. "Esimene on see, et otselend võidakse Eesti riigi poolt peatada seoses viiruse leviku kasvuga ja teine on terviserisk. On suurem oht nakatuda sihtkohas ning sihtriik võib oma täiendavaid piirangud seada. Selleks tuleb valmis olla," manitses Reinsalu ja tõi näiteks Hispaania, kus nakatumise kasvu tõttu on kehtestatud kohustus jääda saabudes kaheks nädalaks eneseisolatsioonis.

Euroopast tuleku puhul kehtib isolatsiooni jäämise nõue 11 riigi osas, milleks on Rootsi, Luksemburg, Rumeenia, Bulgaaria, Andorra, Portugal, Hispaania, Horvaatia, Belgia, Monaco ja Tšehhi. "Ja see arv võib kasvada, kui me vaatame dünaamikat," hoiatas Reinsalu. Igal juhul soovitas Reinsalu inimestel oma reisid välisministeeriumi kodulehel registreerida, teha tervisekindlustus ja tutvuda nõudmistega, mis kehtivad sihtriigis.

"Me näeme, et mitmed Euroopa riigid asuvad järk-järgult taas erinevaid piiranguid kehtestama. Näiteks Leedus kehtestatakse laupäevast maski kandmise kohustus ühistranspordis ning kinnistes kaubandus- ja teenindusasutustes," rääkis Reinsalu. Igal reedel avaldab välisminsiteerium tema sõnul riikide nimekirja, kust saabudes on vaja püsida kaks nädalat eneseisolatsioonis. "On väga tähtis, et inimesed seda ka järgiksid - see on meie kõigi ühistes huvides. Praegu on see viirus kasvufaasis rahvusvaheliselt, järelikult tõenäosus nakatuda puhtalt statistiliselt kasvab."

Otselendude arv võib väheneda

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas nentis, et Eesti on koos Läti ja Leeduga kehtestanud mõõdikud, mille alusel otselendude avamist lubatakse või keelatakse. Praegu on see mõõdik nakkuskordaja ja kui see on sihtriigis üle 25, siis otselende ei lubata. "Ma tuletaksin meelde, et see mõõdik kehtestati, kui olukord hakkas juba Euroopas minema paremaks ja lennufirmadel tekkis soov võimalikult kiiresti võimalikult palju sihtpunkte avada.," rääkis Aas. "Ei saa välistada, et vaadates sündmusi Euroopas, tuleme me ühel hetkel nende mõõdikute juurde tagasi ja peame otsustama midagi muud."

Aasa sõnul on mõistlik tegutseda Eestil, Lätis ja Leedul koos, kuna suurim lennuvedaja on Läti lennufirma ja kui riigid käituvad erinevalt, siis on seda väga raske kontrollida. "Ma kutsuks kõiki üles sellel aastal puhkama Eestis. Kuna ka Euroopas olukord halveneb, siis kõik need numbrid, kõik need piirangud võivad muutuda ja kui see muutus toimub poole reisi ajal, siis see probleem võib olla väga suur isegi ilma haigeks jäämata," soovitas Aas.